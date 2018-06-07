菸酒超燒錢！「8＋9」收入從哪來 網揭真相：超好賺

2018年06月07日 09:25 杜炤佑

近年來「8+9」這個代名詞掀起話題，原本該詞彙是帶有貶意，不過現今大多已不再指真正的八家將，而是指不懂事的屁孩、年輕好鬥勇者等。近日，就有網友在PTT上詢問「8+9平常的工作跟收入來源是什麼？」引起許多網友熱烈討論。

網友在PTT發文表示，自己發現許多8+9每天不僅要買菸、酒、檳榔，或是以國產車和摩托車代步，另外，還有身上的刺青，或是違法購買毒品等等，這些都是為數可觀的花費，不過原PO也很好奇，「那麼這些讀社會大學的，大部分平常的工作跟收入來源都是什麼呢？」

對此，引起不少網友回應，「你有專業的話其實很好賺，廟會旺季每次出去大概都1500以上 一個月下來1、2萬跑不掉」、「陣頭一次五百，八嘎囧最常做的就飲料店」、「500是細漢欸走路工啦，真的跳跟敲鑼打鼓的沒這麼少」、「娃娃機台主場主啊」。

不過也有專業的老司機表示，「開宮廟」很好賺，「台灣宮廟活動相當發達，普通宮廟熱鬧一次少則幾十萬至幾百萬之譜，至於叫得出名號的弄個幾千上億，很基本，真神、附靈、孤魂野鬼、假鬼假怪的混成一堆亂拜一通。香油錢、辦事、問事、祭改、嬰靈、驅邪、改運、光明燈、往生被、蓮花座、姻緣、桃花，隨便舉一行都快寫不完了這些都是整個產業鏈連動，收入都很不錯，毛利率非常高，真正混得好的，混到最後可以組織這些人，那時候能抽的錢就更多！」

【以上言論為網友留言，不代表本報立場，僅供參考】

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