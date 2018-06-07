情侶開房遭偷拍！驚見自己的激情片 被PO網瘋傳1個月

情侶開房遭偷拍！驚見自己的激情片 被PO網瘋傳1個月(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

不少情侶會開房間進行親密互動，但小心遭不肖人士偷拍。大陸北京有一對年輕情侶，1個月前至江蘇旅遊入住當地酒店，沒想到兩人在房裡的親密互動，竟遭人偷拍，而且影片在網路上流傳一個月，他們的朋友告知後才發現。

根據《江蘇新聞》報導，張姓男子日前帶女友至江蘇玩，入住位於蘇州市的「親的酒店」3天，沒想到兩人在房裡的互動全被偷拍，甚至剪輯成40分鐘的影片，在網路上流傳，直到朋友告知才發現，讓他氣得專程從北京搭機到蘇州市報案。

發現該攝影機被安裝在牆上綠植裝飾內 發現該攝影機被安裝在牆上綠植裝飾內(圖翻攝自/詩華日報)

張男控訴「侵犯我個人的隱私權，我來酒店是消費的」，質疑酒店在房間裝設攝影機，偷拍旅客的住宿情況並PO網，對此業者則喊冤，否認偷拍是他們所為，應該是其他旅客在房裡偷裝，更指他們也是受害者，警方接獲報案後，對房間進行搜查，發現該攝影機被安裝在牆上綠植裝飾內。

且攝影機其位置極隱密不易發現，電線還透過冷氣接出來，再連至牆面接出來，而其他房間也有相同狀況，推測這應該是偷拍集團所為，所幸在張男報案前，嫌犯已在河南落網，而張男仍認為酒店必須負擔一部分責任，目前雙方正在協商事後賠償。

沒想到兩人在房裡的互動全被偷拍，甚至剪輯成40分鐘的影片，在網路上流傳 沒想到兩人在房裡的互動全被偷拍，甚至剪輯成40分鐘的影片，在網路上流傳(圖翻攝自/詩華日報)

上山打獵被同伴誤認成野豬 獵... 台大法律高材生畢業考不上律師...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。