情侶開房遭偷拍！驚見自己的激情片 被PO網瘋傳1個月

2018年06月07日 09:33 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

不少情侶會開房間進行親密互動，但小心遭不肖人士偷拍。大陸北京有一對年輕情侶，1個月前至江蘇旅遊入住當地酒店，沒想到兩人在房裡的親密互動，竟遭人偷拍，而且影片在網路上流傳一個月，他們的朋友告知後才發現。

根據《江蘇新聞》報導，張姓男子日前帶女友至江蘇玩，入住位於蘇州市的「親的酒店」3天，沒想到兩人在房裡的互動全被偷拍，甚至剪輯成40分鐘的影片，在網路上流傳，直到朋友告知才發現，讓他氣得專程從北京搭機到蘇州市報案。

發現該攝影機被安裝在牆上綠植裝飾內(圖翻攝自/詩華日報)

張男控訴「侵犯我個人的隱私權，我來酒店是消費的」，質疑酒店在房間裝設攝影機，偷拍旅客的住宿情況並PO網，對此業者則喊冤，否認偷拍是他們所為，應該是其他旅客在房裡偷裝，更指他們也是受害者，警方接獲報案後，對房間進行搜查，發現該攝影機被安裝在牆上綠植裝飾內。

且攝影機其位置極隱密不易發現，電線還透過冷氣接出來，再連至牆面接出來，而其他房間也有相同狀況，推測這應該是偷拍集團所為，所幸在張男報案前，嫌犯已在河南落網，而張男仍認為酒店必須負擔一部分責任，目前雙方正在協商事後賠償。