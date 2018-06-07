阿姨到小7坐著按ATM！他等20分網笑翻 超商員揭真相

2018年06月07日 10:48 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

超商內設有提款機，方便民眾領錢，若看到有人在ATM前用很久，不禁會讓人感到詭異。最近有一名網友至7-11領錢，沒想到發現有一名阿姨坐在提款機前，讓他等了將近20分鐘，苦惱的他不禁將畫面拍攝下來PO網，不少網友笑回「別吵，她在打格鬥天王」。

一名網友在《爆廢公社》發文，提到「大姐...我已經等妳20分鐘了...妳到底是在打電動還是在領錢啊...」，照片中一名女子坐在提款機前，不知道到底在做什麼，原PO在一旁耐心等候，最後忍不住發文抱怨，引發網友討論，更吸引1.6萬人按讚。

網友全笑翻，並表示「這個角度真的很像在打電動」(圖翻攝自/爆廢公社)

許多人開玩笑表示「明星3缺一」、「這個角度真的很像在打電動」、「第一次看到領錢還坐著的～」、「打報告」、「打街機」、「他應該在下象棋」、「滿貫大亨」、「這個姿勢很像玩水果盤！」、「別吵，她在打格鬥天王」、「她研究到底要只列印收據，還是遊戲券、集點券？」

還有人猜測「應該是為了拿優惠券」、「應該是在存錢吧！」、「有些可能在轉帳，我朋友做網拍轉來轉去也是要很久」、「不會是車手吧」、「現在是怕她被詐騙，因為提款機只能轉幾萬塊，只能一直重複轉帳，是怕這樣而已」、「應該是在存錢吧！」

也有網友分享自身經歷「我遇過霸佔10幾分鐘，後面排了5個人，那個大嬸不是領錢存錢，純粹只是要印優惠卷之類，手拿了厚厚一疊，目測有二、三十張」、「我曾經看過有人在我前面按很久的人，對方還有拿一大張紙照著打，我瞄一下，其實對方是在買演唱會門票，因為實名制的關係，又買很多張」。

之後有知情民眾表示「其實我遇過這情形！後來小7店員說是他們自己人再做一些內部匯款作業！各位廢友別想太多！我當下也真的以為是車手」，更有另一名曾在超商打工的網友透露「這應該是在刷紅利點數，我以前做過超商也有遇過，有上前詢問過」。