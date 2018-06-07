今彩539頭獎3注都開在這 背後玄機揭密！

圖為彩券行示意圖，非本文敘述之彩券行。（郭吉銓攝）

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／綜合報導

昨（6日）開出的第107000135期今彩539，頭獎開出3注，每注可得獎金800萬元，沒想到3注皆獎落彰化員林一家彩券行，引起網友大呼神奇，不過卻被內行的網友發現背後玄機。

最新一期的今彩539中獎號碼為「04、15、22、30、34」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共173注中獎，每注可得2萬元；參獎共5819注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬1758注中獎，每注可得50元。

今彩539頭獎3注都開在這 背後玄機揭密！ 今彩539頭獎3注都開在這 背後玄機揭密！（圖／翻攝自台彩網站）

有網友在臉書《爆料公社》貼出開獎結果，直呼「太誇張啦！台彩539（的）3個頭獎都在同一家！真是太神奇！」對此，不少人質疑背後原因不單純「這一定有觀落陰」、「又在做牌了！」。

不過卻有內行的網友解釋是一個人同時買3注，直言「只有算牌客會這樣買，還蠻常見的！」、「基本上這用膝蓋想也知道，同一個人下注3注，他就是想中3注2400萬，為何他不買4注，不懂的自己去看539怎麼派彩的」。

根據台彩官網，今彩539的頭獎至肆獎皆採固定獎金之方式分配，其中頭獎獎金為800萬，且頭獎總獎金以2400萬元為上限，換言之，若頭獎中獎注數過多，頭獎中獎人須依其中獎注數均分2400萬元。

文章來源：Facebook/爆料公社

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