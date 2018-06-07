高中妹大學應試遭逼脫內衣 色官員害她激凸被看光！

2018年06月07日 14:05 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

參加考試遇到不合理對待，還能專心應試嗎？俄羅斯的大學考試都有安全檢查的程序，最近有一名女高中生哭訴，進考場前被兩名官員安檢，他們認定她穿的內衣有金屬鋼圈不得進考場，要求她當場脫掉，胸部激凸現象只隔著薄薄的雪紡紗，害她尷尬地被看光光！

綜合外媒報導，這起糾紛發生在俄羅斯東北部的下卡姆斯克(Nizhnekamsk)地區，一名17歲的女高中生前往考場參加大學考試，面對安全檢查時疑似因為她穿的內衣有金屬鋼圈，所以金屬探測器就嗶嗶叫。

豈料，高中妹表示當時的官員竟要求她當眾脫下內衣，過程中兩名官員色瞇瞇地盯著她的胸部看，但為了參加考試她不得不照做，她的上半身僅剩下一件單薄的雪紡紗襯衫，能若隱若現地透視到她的胸部；可能因為尷尬又害羞的關係，害高中妹的胸部激凸，官員在她脫掉內衣後再進行一次安檢，一樣緊盯著她的胸部。

該名高中妹的姊姊生氣地在臉書分享這段可怕的遭遇，「我妹這樣還能專心應付考試嗎？都已經被影響到歇斯底里了」，而高中妹的媽媽向教育機關和學校投訴，全案正在審理程序。

不過，當地的副教長拉瑪札莫娃(Ayziryak Ramazamova)否認這件事情，學校老師也強調校方有在學生應試前，提醒她們別穿戴有金屬配件的衣物，若被安檢攔下也會被請到小房間，不可能當眾要求對方脫衣服。