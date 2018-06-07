高中妹大學應試遭逼脫內衣 色官員害她激凸被看光！

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

參加考試遇到不合理對待，還能專心應試嗎？俄羅斯的大學考試都有安全檢查的程序，最近有一名女高中生哭訴，進考場前被兩名官員安檢，他們認定她穿的內衣有金屬鋼圈不得進考場，要求她當場脫掉，胸部激凸現象只隔著薄薄的雪紡紗，害她尷尬地被看光光！

綜合外媒報導，這起糾紛發生在俄羅斯東北部的下卡姆斯克(Nizhnekamsk)地區，一名17歲的女高中生前往考場參加大學考試，面對安全檢查時疑似因為她穿的內衣有金屬鋼圈，所以金屬探測器就嗶嗶叫。

豈料，高中妹表示當時的官員竟要求她當眾脫下內衣，過程中兩名官員色瞇瞇地盯著她的胸部看，但為了參加考試她不得不照做，她的上半身僅剩下一件單薄的雪紡紗襯衫，能若隱若現地透視到她的胸部；可能因為尷尬又害羞的關係，害高中妹的胸部激凸，官員在她脫掉內衣後再進行一次安檢，一樣緊盯著她的胸部。

該名高中妹的姊姊生氣地在臉書分享這段可怕的遭遇，「我妹這樣還能專心應付考試嗎？都已經被影響到歇斯底里了」，而高中妹的媽媽向教育機關和學校投訴，全案正在審理程序。

不過，當地的副教長拉瑪札莫娃(Ayziryak Ramazamova)否認這件事情，學校老師也強調校方有在學生應試前，提醒她們別穿戴有金屬配件的衣物，若被安檢攔下也會被請到小房間，不可能當眾要求對方脫衣服。

整排三寶騎士拿生命躲太陽 司... 不滿老婆拒絕投資 志願役男嗆...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。