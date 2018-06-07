不滿老婆拒絕投資 志願役男嗆要分屍岳父：我拿實彈掃射

男子暴怒揚言要分屍岳父，甚至是拿實彈掃射（翻攝爆料公社）

友善列印

一名網友日前在臉書社團「爆料公社」貼文，表示有一名人妻在懷孕期間，她的志願役老公說想拿2000元錢投資運彩，但她認為這是詐騙，勸老公不要相信，沒想到老公卻因此惱羞，除了怒嗆要她去墮胎外，還揚言要把岳父分屍後在燒掉，並狂言這週是漢光演習，「你他Ｘ就不要搞到我不爽拿實彈起來掃射再舉槍自盡，台灣頭條新聞，爽！」

從網友貼出的LINE對話紀錄中可見，志願役男用許多不雅言語來辱罵妻子，接著更把矛頭指向自己的岳父，「我會這樣罵全是因為你那個垃圾老爸，Ｘ你爸Ｘ掰垃圾老人給2000，說好的2萬呢？之前領的身障補助呢…垃圾，說生了他要養，懷孕說要搬去嘉義才要養，Ｘ你媽的垃圾，你全家都垃圾！」、「要我去找你爸講那我乾脆把他分屍再燒掉！」

嗆完岳父後，男子還接連嗆了老婆的母親和弟弟，接著更揚言：「我這週漢光演習，你他Ｘ就不要搞到我不爽拿實彈起來掃射，台灣頭條新聞，爽！到陰間再變惡鬼鬧你全家！」而除了這些暴怒嗆聲的對話紀錄外，網友還貼出了疑似小三和正宮的私訊，指出男子對外都稱自己未婚，還曾想約小三開房。

貼文曝光後先起網友熱議，紛紛留言直呼：「這種人有兇殺案跟家暴案的徵兆欸」、「哪個單位的啊！說要拿槍掃射再自盡，檢調，憲調還不趕快調查」、「好可怕，這有反社會人格現象了，還有暴力的傾向，快放生吧」、「用2000元看清楚一個人」。

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