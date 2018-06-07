國中小情侶公園「喇舌＋摸摸」 讓他看傻眼：不敢生女兒了

國中小情侶公園「喇舌+摸摸」 讓他看傻眼：不敢生女兒了(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》，照片經變色處理。)

友善列印

日前有一名男網友在臉書社團發文，提到自己到住家附近遛貓，卻看到3名國中生坐在長石椅上，一男一女摟摟抱抱又親嘴又摸胸部，「這孩子最多比我兒子大兩歲吧」，但原PO補充表示，他不是要說這個年紀不應該怎麼樣，而是大庭廣眾下做出這些親暱行為不太好，讓他忍不住感嘆，「真的不太敢生女鵝(兒)了」。

沒想到許多網友看到照片都不意外，紛紛淡定表示「少見多怪」、「正常啊，說不定都發生過關係了」、「還好吧現在都幾世紀了，思想還在封閉嗎」、「這算正常啦，台灣生育率低落，未來靠這些了」。有部分網友則認為生女兒沒有不好，怎麼教育才是重點，「不要生到會亂搞的就好」、「生沒關係，但要教好」、「小孩的言行舉止，取決於父母親的教育」。

許多網友看到小情侶旁邊的男同學，留言全部大歪樓。 許多網友看到小情侶旁邊的男同學，留言全部大歪樓。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》，照片經變色處理。)

不過，有不少網友看到小情侶旁邊的男同學，留言整個大歪樓，「求旁邊那同學心裡陰影面積」、「不，他只是在虐單身狗」、「我只看到他在虐待朋友，旁邊的單身狗」、「大家講得沸沸揚揚，你們有考慮到他(旁邊同學)的感受嗎？」、「左手邊的朋友只能在旁邊乾瞪眼」。

有些人質疑原PO拍照發文的動機，因為照片中的小情侶並無太過激情的動作，但他也在底下回覆留言，「我只差沒有錄影在揉奶的過程，不然就要Po在爆漿(公社)了」，他也說自己不是糾結在年紀早晚問題，而是在大庭廣眾做出親密動作，實在是很不妥當。

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