騙家窮逼妻節儉！離婚驚見夫擁15房 揭極端省錢計畫

2018年06月07日 15:01 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

婚姻必須靠兩人維持，夫妻間也要學會溝通，才能走得更長久。澳洲一名63歲媽媽，與丈夫剛結婚時並不富裕，因此兩人過著省吃儉用的日子，而她為了維持家計，甚至捨棄一切欲望，但由於日子過了很苦，夫妻倆的感情也漸行漸遠，最終選擇離婚，沒想到她才發現老公竟背著她，外面買了15間房產。

根據《每日郵報》報導，居住在黃金海岸(Gold Coast)的63歲喬安娜(Joanne)，十幾年前與丈夫結婚，當時兩人都沒什麼錢，過著節省的生活，也由於丈夫是個節儉的人，喬安娜也開始學習精打細算，起初她還會與丈夫爭執錢該如何花用，但漸漸的對方只是每個月給她持家費用，也不再與她討論錢的去向，僅囑咐她要省著用。

兩人因為經濟問題，婚姻也亮起紅燈，最終選擇離婚(示意圖/達志影像)

喬安娜眼看錢根本不夠，為了孩子與家庭，她決定要更努力「當我或是孩子需要錢時，他都會告訴我，家裡沒有多餘的錢，他賺的錢僅夠維持生活家計」，喬安娜放棄買東西的慾望，將錢省下來持家，但不管怎麼省永遠不夠用，她甚至因為經濟壓力，導致精神上也出現焦慮感。

而她與丈夫的感情也變得越來越緊張，甚至經常因此吵架，還出現暴力傾向，喬安娜看著孩子都長大後，最終選擇與丈夫離婚，沒想到請來律師進行離婚的財產分配時，才驚覺丈夫竟然背著她買了15間房子，而且還有其他存款，而律師表示，這些財產都屬於夫妻共同擁有。

但對於這震驚的消息，喬安娜則是感到相當氣憤，一家人這幾年這麼努力，一直都以為沒有錢，沒想到卻是丈夫的省錢計畫，他為了節省讓全家過上十幾年的苦日子，但她也相當不解，若是想一人獨吞財產，也不可能在離婚時讓她抓包，甚至覺得在孩子最需要錢時，為何丈夫能忍得住不出手幫助孩子。

丈夫對此並未說出任何回應，而喬安娜則表示「拿到屬於我的那份財產後，我決定去美容院染髮」，這是她婚後最奢侈的慾望，她也呼籲其他女性，要學習如何管理財務「不要把這些事全交給另一半，應該要明確知道兩人的經濟狀況，這樣才能在婚姻中更加獨立」，而她也感概，雖然晚年獲得這麼多錢，但她的青春卻再也不會回來了。