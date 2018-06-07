「矮額我不敢碰！」公主媽拒換尿布 生孩子顧PO餵奶照炫耀

2018年06月07日 15:41 杜炤佑

公主病可醫嗎？一名網友在臉書PO文抱怨，表示一名女友人樂樂（化名）已經27歲了，因為沒錢遲遲沒跟男友結婚，但育有一名小孩。自從寶寶出生後，樂樂就沒幫忙換過尿布，甚至嫌棄「我不敢碰」為由丟給家人幫忙，等到餵奶時才拿著奶瓶自拍PO到IG炫母愛，讓原PO相當不解。

網友臉書「王子與公主病」發文表示，友人樂樂與男友因身上沒錢，雙方父母也希望是由對方家庭出錢辦婚禮，於是一拖再拖，始終沒有結果。但樂樂卻時常抱怨男方媽媽買了奢侈品，或是未來的公公買了什麼送給自己的女兒，「那為什麼沒錢幫我們結婚？」就連為了讓他們方便接送小孩贈送的汽車也被嫌到不行，「怎麼不是送我喜歡的款式？要買就買高級車、進口車啊！」等等。

原PO說，原本以為小孩出生後，樂樂的公主病應該會比較減緩，沒想到反而變本加厲，不僅與男友搬到外面住，將孩子丟給長輩照顧，還一直嫌棄對方照料孩子的方法不對，「她不願意照顧小孩，意見還超級多，而且小孩出生到現在她沒幫忙換過一次尿布，還說『矮額我不敢碰！那個其他人會弄啊』，生孩子的目的大概就只剩下拿個奶瓶餵奶，然後PO上IG展現母愛吧。」

文章一出，引起許多網友紛紛留言，「這看起來就是公主癌配王子癌，末期沒藥醫」、「可憐的孩子，未來真的很堪憂」、「公婆太可憐了吧，逆來順受」、「所以說人類無法決定自己的父母，真的很可悲」。