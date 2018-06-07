影》吳音寧稱小英是「中華人民」 網笑歪：台灣價值瞬間歸零

2018年06月07日 15:48 陳慶餘 、 羅懋

吳音寧在接受質詢時脫口而出，稱小英是「中華人民」（資料照，姚志平攝）

爭議不斷的北農總經理吳音寧今日到台北市議會接受質詢，沒想到在被國民黨議員吳世正問到「是怎樣認識總統」時，吳音寧竟然脫口而出：「總統是我們中華人民，就是我們…」接著似乎是意識到自己說錯話，隨即低頭咳嗽掩飾，並澄清自己在議會殿堂內會還是會很緊張。質詢影片曝光後引起網友熱議「笑了，不小心說出真心話」、「原來是臥底」、「台灣價值瞬間歸零」。

吳音寧在上任之後風波不斷，先是被酸是看不懂財務報表的「高級實習生」，近日又接連爆出神隱、送菜、送酒等風波，但這些爭議都影響不到民進黨對她的支持，在昨日的中常會上，總統蔡英文也力統吳音寧，稱她是一個「有能力、會做事的人」。

沒想到吳音寧在今日的議會質詢中，被國民黨議員吳世正問到是如何認識蔡英文時，她竟脫口而出「總統就是我們中華人民…」讓吳世正聽到後偷酸「什麼？兩岸一家親喔？」，而一旁的台北市長柯文哲也忍不住笑出聲來。

質詢影片曝光後，不少網友都被吳音寧的回應給笑翻，紛紛留言表示：「抓到了，是臥底」、「綠皮紅骨？」、「完了，臺灣台灣價值瞬間歸零，早上護航的不知道怎麼凹」、「寧同志露餡了，本黨將採取必要措施」、「抓到了，蔡英文是偉大的我們中華人民」、「是不是要講中華人民共和國」、「需要儲值更多台灣價值」。