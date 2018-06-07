勇爸砍斷響尾蛇！幾小時後清屍體 蛇頭跳起反咬他

勇爸砍斷響尾蛇！幾小時後清屍體 蛇頭跳起反咬他(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

若在家中發現蛇類，大多數人會通報119消防隊處理，不過也有人會選擇自行解決。美國德州聖體市（Corpus Christi）一名爸爸，日前在整理庭院時，突然發現一條響尾蛇竄出，於是他拿起鏟子將蛇砍死，幾個小時後想將屍體清掉，豈料蛇頭竟狠咬他一口，讓他嚇得趕緊送醫治療。

綜合外媒報導，薩特克里夫（Milo Sutcliffe）上個月底與妻子珍妮佛（Jennifer），在家中整理花園，期間發現了一條響尾蛇，他趕緊揮動鏟子將蛇砍死，幾個小時後，薩特克里夫想將屍體處理掉，沒想到斷掉的蛇頭竟咬住他的手，妻子發現後，趕緊開車載丈夫至醫院治療。

珍妮佛憶訴，當時丈夫的狀況相當危急，因為蛇身上的毒液，全注射到他的身體裡，而且擴散的速度相當快，薩特克里夫還出現抽蓄等狀況，所幸在醫師的搶救下才撿一命。而珍妮佛表示，丈夫總共施打了26劑解毒劑，而正常人其實僅需2至4劑的藥量。

醫師表示，薩特克里夫的狀況極為少見，而且還是遭死蛇咬傷，由於蛇類的生命力強，因此若是遭傷害而死，牠們在幾個小時內還是有可能攻擊人，尤其是瀕死的蛇，攻擊時更會釋放大量的毒素，而薩特克里夫目前已恢復穩定，但是腎功能仍很虛弱，需要長時間的靜養。

影》吳音寧稱小英是「中華人民...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。