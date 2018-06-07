勇爸砍斷響尾蛇！幾小時後清屍體 蛇頭跳起反咬他

2018年06月07日 15:51 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

若在家中發現蛇類，大多數人會通報119消防隊處理，不過也有人會選擇自行解決。美國德州聖體市（Corpus Christi）一名爸爸，日前在整理庭院時，突然發現一條響尾蛇竄出，於是他拿起鏟子將蛇砍死，幾個小時後想將屍體清掉，豈料蛇頭竟狠咬他一口，讓他嚇得趕緊送醫治療。

綜合外媒報導，薩特克里夫（Milo Sutcliffe）上個月底與妻子珍妮佛（Jennifer），在家中整理花園，期間發現了一條響尾蛇，他趕緊揮動鏟子將蛇砍死，幾個小時後，薩特克里夫想將屍體處理掉，沒想到斷掉的蛇頭竟咬住他的手，妻子發現後，趕緊開車載丈夫至醫院治療。

珍妮佛憶訴，當時丈夫的狀況相當危急，因為蛇身上的毒液，全注射到他的身體裡，而且擴散的速度相當快，薩特克里夫還出現抽蓄等狀況，所幸在醫師的搶救下才撿一命。而珍妮佛表示，丈夫總共施打了26劑解毒劑，而正常人其實僅需2至4劑的藥量。

醫師表示，薩特克里夫的狀況極為少見，而且還是遭死蛇咬傷，由於蛇類的生命力強，因此若是遭傷害而死，牠們在幾個小時內還是有可能攻擊人，尤其是瀕死的蛇，攻擊時更會釋放大量的毒素，而薩特克里夫目前已恢復穩定，但是腎功能仍很虛弱，需要長時間的靜養。