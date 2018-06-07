網美秀「尿失禁照」惹議 真相讓眾人不捨噴淚

網美秀「尿失禁照」惹議 真相讓眾人不捨噴淚(圖/ 翻攝自Instagram@ em_carey)

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／綜合報導

澳洲有一名熱愛運動的網美凱莉(Emma Carey)樂於分享體驗各種活動的美照，近日她卻上傳一張疑似尿失禁，褲子濕了一大片的照片，引起熱議，甚至有人質疑她想藉此吸引目光、增加人氣；但背後真相其實是她在20歲時曾發生跳傘意外，導致下半身癱瘓、膀胱只能容納半杯水的尿液量，害她容易在眾人面前尿褲子。

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綜合外媒報導，來自澳洲的凱莉是一名熱愛各種運動的網美，健康有活力的形象讓她在Instagram上擁有超過13萬粉絲，她經常分享她和家人、朋友們的出遊照，能夠從她的美照中得知他相當喜歡衝浪、游泳或健身，根本是最健康又陽光的運動代言人。

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日前凱莉上傳一張她穿著牛仔短褲的背影照，但仔細看會發現她居然「尿褲子」，牛仔短褲有一大片都濕了，嚇壞不少粉絲，還有酸民質疑她是想吸引目光、製造話題；不過，背後真相卻令人鼻酸，凱莉在20歲那年玩跳傘發生意外，和背上的教練高速墜落，儘管逃過死結，但脊椎卻因為重擊撞碎，導致她下半身癱瘓。

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原本被判定以後都得坐在輪椅上生活的凱莉，花了5年的時間積極復健，她成功重新靠自己的力量走路；不過，她卻有「尿失禁」的後遺症，因為她現在的膀胱只能容納半杯水的尿液量，只要超過一點點就會不自覺尿出來，所以常常在外「尿褲子」。

凱莉在20歲那年玩跳傘發生意外，和背上的教練高速墜落，儘管逃過死結，但脊椎卻因為重擊撞碎，導致她下半身癱瘓。 凱莉在20歲那年玩跳傘發生意外，和背上的教練高速墜落，儘管逃過死結，但脊椎卻因為重擊撞碎，導致她下半身癱瘓。(圖/ 翻攝自Instagram@ em_carey)

凱莉一開始相當介意「尿失禁」的問題，讓她一度不肯出門、不願意和人接觸，慶幸的是在家人和朋友的幫助下，她漸漸走出陰霾，並找回自信，甚至不怕和剛認識不久的陌生人說，「我等下可能會尿出來」。在經過這件事後，凱莉也認為反倒是讓她更加開朗，更樂觀地看到這個世界。

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