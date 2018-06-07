不滿便當賣完沒飯吃 男子列車上發飆：我一個月搭三次！

2018年06月07日 20:54 陳慶餘

遇到不講理的客人真的很無奈！一名網友日前在火車上目擊一名男子疑似是不滿列車上的便當賣完害他沒飯吃，竟然趁著列車長驗票時不斷抱怨，完全不管列車長耐心地和他解釋想吃便當在買票時可以先講，甚至還囂張的怒嗆自己「一個月搭車搭三次」，並揚言要去投訴，過程全被同車乘客給目擊。

「只覺得列車長很無辜⋯不就一個便當嗎？」網友在臉書社團「爆料公社」PO出影片，從中可見一名男子坐在座位上對著列車長不斷比手畫腳，似乎是不滿自己沒有便當吃，而列車長也耐心地和他解釋，指出因為有其他乘客在訂票時就有註明要買便當，所以便當才會賣完，但男子卻對列車長的說法感到相當不滿，並強調自己「一個月搭車搭三次」，讓列車長相當無言。

眼看解釋無效，列車長只好準備離開現場繼續查票，但沒想到男子卻要他別走，說想要和列車長「好好溝通」，而無奈的列車長也冷冷回了一句：「沒有辦法溝通」，男子聽到後也不滿的表示要申訴，而列車長也回：「沒關係啦！那你就去申訴。」

影片曝光後，不少網友都紛紛留言表示：「總是會有拉低國民水平的人」、「唔，這是…俗稱的…靠腰嗎？」、「搭三次又怎樣？」、「肚子餓森77喔」、「列車長修養真好，要是我早一拳尻過去」。