轉運手鍊斷裂急拍照分享 大學妹差一步遭「碎磁磚雨」砸死

轉運手鍊斷裂急拍照分享 大學妹差一步遭「碎磁磚雨」砸死(圖/ 翻攝自微博靈異圈吐槽君)

友善列印
／綜合報導

生活中會發生一些科學無法解釋的現象，往往讓人嚇得心驚驚。大陸有一名女大學生在微博談到自己的「靈異經驗」，某天她準備出宿舍時戴著的金子轉運珠手鍊突然斷裂，她當下只想先拍照跟友人分享，豈料她一走出門身後就有大片磁磚墜落，只差幾秒時間她就可能被砸成重傷；此事讓網友驚呼，「手鍊幫忙擋煞」。

綜合陸媒報導，女大生日前在微博上回憶自己的靈異體驗，當時她要離開宿舍去上廁所，但手上戴的金子轉運手鍊突然斷裂，結果當她推開廁所門往前走一步，身後居然有大片磁磚狠狠砸落在她腳後跟，嚇得她邊哭邊大叫，「我一點事都沒有！現在心裡還在砰砰砰砰，不知道是不是靈異還是巧合，不管如何都是萬幸」。

許多網友都推測，應該是轉運手鍊替女大生擋災。 許多網友都推測，應該是轉運手鍊替女大生擋災。(圖/ 翻攝自微博靈異圈吐槽君)

許多網友看到她的故事，紛紛大讚轉運手鍊真的很神奇，「典型的擋災啊，有加持、有願力的是品都有這個功能」、「轉運珠提前預知到了，替妳擋災了」、「求轉運珠連結！最近真的倒楣慘了」。

有些人也有過類似經歷，直言「男朋友送我的小核桃手繩莫名打開了結，結果吃火鍋時，打火機差點掉進液化氣的火裡，嚇死我了，或許手繩幫了我」、「幾年前送了閨蜜一個玉鐲，她一直沒拿下來過，前陣子她騎機車時被一輛小轎車撞，車頭扁了直接報廢，她人只有稍微擦傷，鐲子野遂成兩半」、「我與幾個朋友晚上到湖裡游泳，它們出來腳都流血，就只有我沒有流血，我手上的紅繩也不見了」。

不滿便當賣完沒飯吃 男子列車...

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