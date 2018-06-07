陸女指控遭日本燒烤店歧視 店家還原真相狠打臉

2018年06月07日 21:55 陳慶餘

兩名中國大陸女遊客日前透過微博指控，她們到日本大阪一間知名的燒烤店吃飯，沒想到卻疑似因為他們是中國人而遭到日本店員歧視，而她們更拍下店長出來趕人的畫面，掀起網友熱議，但沒想到在消息傳回日本後，有媒體循線找到了該家燒烤店，對於被指控歧視，該店店員無奈的表示，當時是因為這兩名客人在吃完蝦子後把殼扔滿地，超過用餐時間又不肯結帳，所以店長才會出來趕人，甚至寧可不收錢也要她們走。

店家指出，她們是一間限時90分鐘吃到飽的餐廳，而這兩名女客人在用餐時不僅把蝦殼亂扔，在用餐時間到了以後更是不願意結帳離場，而在結帳過程還拿出手機猛拍店員，店員因為要阻止她們錄影而和她們發生口角衝突，兩方就這樣爭執了30分鐘，店家才會生氣地表示：「真是夠了！這種骯髒的吃法我真的沒見過，簡直就是亂七八糟」，寧願不收錢也要請兩人離開。

相關影片曝光後，沒想到不少微博網友卻反而站在店家這邊，紛紛留言表示：「作為一名愛國人士，我理性的說一句：凡是日本商家和中國顧客發生的糾紛，大多數都是顧客的問題」、「如果只是單純排斥中國人的話不會這樣做，完全可以一開始就不接待」、「如果是歧視中國人的話，妳開口說話就把你趕走了，不會等吃完不收錢在要妳走人」，但也有網友認為這也只是店家的單方面說法，應該要找兩名當事人對質才對。