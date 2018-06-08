2018年06月08日 07:01 邱柏玟

最近氣溫持續飆高，悶熱的天氣讓民眾想出各種方法消暑。有一名從事焊接工程的男網友分享自己的糗事，因為熱到受不了便買一瓶綠油精塗抹，後來去上廁所後發現下體涼到他只能夾緊雙腿蹲在地上；他用自己的慘痛體驗告誡其他人，「每當你擦完綠油精後記得先洗手，不然會體驗到『高潮迭起』」。

5月31日有一名男網友在臉書社團發文，說到他因為工作的關係，得鑽進50公分方形箱體裡面焊接，而他使用的焊接方式是氬焊，所以不可以吹電風扇，工作不到10分鐘就汗流浹背，連內褲都濕淋淋；於是他趁中午休息時，去買了一瓶綠油精塗抹消暑，好讓他下午工作能全身舒暢。

原PO擦完綠油精後直接去上廁所，當他離開廁所要繼續工作時，邊走路邊感覺到下體涼涼的，而且感覺越來越誇張，突然痛到他整個人雙腿夾緊蹲下來，扶著「小鳥」呼呼，他才想到自己擦完綠油精沒洗手，不小心誤觸命根子。

醒了！他擦綠油精解熱誤觸「小鳥」 秒夾雙腿心疼呼呼(圖/ 翻攝臉書@爆廢公社)

旁邊師傅見狀以為他身體不適，詢問後得知原PO下體抹到綠油精，笑到快瘋掉。他最後也用慘痛的親身經驗告誡其他人，如果有使用綠油精，記得先洗手再上廁所，「不然你會體驗到『高潮迭起』，嗨到會唱張惠妹的三天三夜」；原PO還強調，如果不相信可以自己試一試，「你就懂得什麼叫『置死地而後生』」。

網友看完原PO的慘痛回憶，紛紛爆笑留言，「雖然很可憐，但是我也大笑了」、「那感覺應該有看到阿公吧？！」、「下次記得買滾珠瓶，不沾手」、「人要涼，鳥先涼」、「提神醒鳥」、「牙膏就很涼了，綠油精簡直是酷刑」。

一些網友表示也曾有類似經歷，「鐵工路過，我是切辣椒又摸那話兒…也是三天三夜…」、「我也有過這經驗馬上再跑廁所洗鳥」、「我也有過… 那次是因為被蚊子叮，結果擦完忘記洗手，結果小弟癢抓一下，沒多久就…」、「還好你不是擦驅風油不然你就會知道什麼叫生不如死了」。