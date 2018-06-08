放任女兒公園脫光爬樹 離譜家長竟在旁爽聊天

2018年06月08日 09:43 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

台中一名人妻昨（7日）帶女兒外出散步，沒想到竟在人來人往的公園看到一名女童全身脫光玩耍，而女童母親卻坐在一旁只顧著聊天，完全不顧周遭有許多大人和小男生，照片曝光引起網友痛批「太離譜了！」

原PO將已經模糊處理過的照片上傳到臉書《爆怨公社》，並PO文表示，自己帶著女兒到公園散步，遇到一群小孩，「其中一位家長還讓女兒直接脫光，躺在地上跟爬樹，周遭一堆男生，媽媽坐在旁邊顧著聊天」，儘管當下她有報警，也有大聲暗示該穿衣服，不過女童媽媽或許太過專注於聊天，並沒有理會。

女童母親坐在一旁只顧著聊天，完全不顧周遭有許多大人和小男生。（圖／翻攝自臉書《爆怨公社》）

不少網友紛紛留言直呼「他媽媽也太離譜」、「這女孩不小了耶！」、「小朋友看起來很大了，應該要教導孩子保護自己身體才對吧…」、「誰來救救這個小女孩，這人根本不適合當媽媽」。

女童媽媽透過「自主學習討論」群組發表聲明。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

面對漫天批評，女童母親事後發表聲明表示「因為她平日就是個對觸感很敏感而且也是個怕熱的小孩。所以當她在表達不願意時，我知道她在非常躁熱難受的情況下想要讓身體減輕不舒服。所以我並沒有當下阻止她脫掉衣服。因為身體的感受是她的，我能給予的是協助她的是清楚知道自己是能掌握自己的身體。」

不過仍遭網友砲轟，「自主學習不可以逾越善良風俗跟法律吧，已經違反社會秩序維護法了這位媽媽...」、「所謂的讓她自己決定，那位媽媽你可曾嘗試告訴過你的孩子其中包含的意義與風險(當眾脫衣裸奔)？沒有的話，不過就是你自己未盡為人母親的教育責任罷了吧？身為一個母親你不肯教育你的孩子，然後要求他自主學習？」