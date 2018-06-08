心疼吳音寧受假新聞傷害？孫大千4舉證打臉蔡英文

2018年06月08日 11:59 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

台北農產公司總經理吳音寧上任後狀況不斷，日前又遭爆用公款送禮，對此，身兼民進黨主席的蔡英文大動作聲援，心疼吳音寧遭到「假新聞」傷害。對此，國民黨前立委孫大千今（8日）發表4點舉證打臉蔡英文，質疑吳音寧所掀起的種種爭議，真的都可以推給假新聞就一筆勾消嗎？

孫大千在臉書發文提到，當蔡英文心疼吳音寧受到「假新聞」的傷害時，不知道她有沒有想到，當年民進黨是怎麼運用一句「不要讓勝文不開心」的「假新聞」來羞辱連勝文？

孫大千臉書全文如下：

首先，「年薪250萬」是假新聞嗎？市議員已經幫忙算出來，吳音寧的月薪14萬元，但是，還有專任加給2萬元，再加上4個月的年終，所以，年薪總計可領248萬元。

其次，「沒有經驗，不會看報表」是假新聞嗎？以前除了社運圈以外誰知道有吳音寧這號人物啊？不是因為北農在今年過年期間莫名奇妙休市11日，引發產銷失衡與菜價下跌，農委會又藉機批柯市府要負責，才讓吳音寧的能力開始受到質疑。這個簍子是民進黨政府和她自己捅出來的，不是嗎？

再說，「動支公帑收購滯銷蔬菜，送往家鄉彰化社福團體。」是假新聞嗎？吳音寧也承認，由於，她認為北農是間「民營公司」，因此，使用業務推廣費購買屬於「合情、合理、合法」。可是，吳音寧卻忘記了，她是官股任命的總經理。

最後，「買洋酒做公關，以公款補助故鄉的活動。」是假新聞嗎？台北市政府查帳後發現，北農確實有買酒，只是數量也許沒有到達議員所指稱的60瓶，也未註明贈送對象。同時，也確認北農補助溪州鄉公所兩年來的活動，共計約31萬元。

請問蔡英文總統，到底哪一則報導是「假新聞」啊？還是，妳為吳音寧找理由，推責任的這則新聞才是「假新聞」呢？

貼文一出引起網友熱議，不少人紛紛留言回應「笑死人的～～～假心疼！」、「最大的假新聞就是－民進黨是個古意的政黨」、「如果說她是蔡英文女兒，那才是假新聞好嗎？不然怎麼傾全部力量在袒護一個不適任的人」。