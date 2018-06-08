「窮人家的孩子」當不了網紅？廣告小妹揭殘酷真相

「窮人家的孩子」當不了網紅？廣告小妹揭殘酷真相（圖／翻攝自臉書）

友善列印
／綜合報導

近年來網紅當道，不少直播主都是靠著「斗內」賺進大把鈔票，甚至有YouTuber大方公開自己僅花9個月時間就賺進340萬元的驚人收入，不過「廣告小妹」卻認為，想靠著網路爆紅需要本錢，首先財力一定要有水準之上，「窮人家的孩子不容易達到這項」。

「這一切都需要錢好嗎？」廣告小妹在臉書粉專透露，檯面上的網紅雖不是非富則貴，但至少不窮困，普遍都在中產階級以上，她解釋「沒錢無法寫開箱文，美妝類網紅在成名前自掏腰包買了幾卡車的商品，方能熬到廠商寄公關品的那一天。沒錢無法培養穿搭美感，連鞋子都買不起是要怎麼搭配？」

她接著說，依據個人觀察，家境好的女性普遍顏值高，加上「打扮要錢、醫美要錢，就算是天生美人坯子，那也是要基因優良。好看的媽媽，往往配的是有錢的爸爸（這個不用我多解釋了吧）。直播型網美，需要滿滿的自信心，窮人家的孩子不容易達到這項。」

另外，她提到有次她PO文自爆只有兩雙鞋，「一雙冬天穿，一雙夏天穿，不破不買新的。」不僅引來大批網友質疑，還有一百多人退讚，讓她直呼「怎樣，是沒見過窮困潦倒的部落客喔？」不過她也坦言，若不是老公賺錢養家，現在她可能還過著電話費沒錢繳、存款數字永遠不動的苦日子，「我壓根不會有這時間追蹤川普大人怎麼了、習大哥是不是生我氣、館長又問候了誰家媽媽。」

最後她強調，別把網紅說的話當真理，因為「不在同一個階級，不是同一個世界」，她認為網紅的文字，說的是個人經歷，不見得每個人都受用，呼籲網友「請長點判斷力，日子是你在過，不是別人。心靈雞湯人家喝了補身體，你可能喝了會中毒，請用心判斷。」

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