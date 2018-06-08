嗆客「您比較高貴？」慘被1星負評洗版 火鍋店怒喊告

火鍋店慘被網友一星負評灌爆（翻攝臉書）

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一名女網友日前打電話到一間火鍋店點餐外帶，但卻因為被火鍋店兩度掛電話，讓她事後不滿的到該店粉專留下兩顆星的評論，沒想到卻被火鍋店的小編回應怒嗆︰「您比較高貴？」讓不少網友看到之後通通怒了，紛紛湧進粉專留下一星負評，沒想到小編也不是吃素的，竟爆氣在許多網友的負評底下留言：「謝謝您的指教，律師會與您聯絡」。

女網日前透過臉書社團「爆怨公社」發文指出，自己到一間火鍋店去訂餐外帶，才講一半就被掛電話，她再打過去，店家又回她「4個不做」，接著又掛斷電話，誇張態度讓她超傻眼，只好跑到該店粉專留下2星評價：「因為希望節省時間，在8點打過去想預定4個，說晚點過去拿，被店員掛電話，覺得服務態度不怎樣，吃過CP值的確尚可，但如果態度只有這樣就算了」。

沒想到事後小編卻還在她的評價底下留言回嗆：「因為您一通電話，就必須有一位同仁放下手邊工作為您服務，現場等候的都比較次級，您比較高貴？」讓不少網友看了之後都大感不滿，紛紛湧入該店粉專留下一星負評：「佛系店家，不接外帶、不接電話、不面對、不回覆，緣份到了業績自然會來」、「掛電話可能比較高貴」、「態度有夠差」，結果該店小編也在許多負評底下回應：「謝謝您的指教，律師會與您聯絡」。

但除了因為態度差而留下的負評以外，也有網友留言力挺：「打電話就真的比較高貴嗎？這麼玻璃心還是待在台北，嘉義一堆好吃的老闆臉都超臭也不接受預訂，不就天天要被負評？」、「我相信會如此反應一定是日積月累的，客人訂了然後又不拿比比是，加油！下次回覆能婉轉點不用如此爆氣」、「昨天還特地去仍舊高朋滿座一樣好吃，老闆和店員人都很好很親切」。

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