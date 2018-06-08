28年沒見的媽過世！他被要求付安葬費 嘆「妳只是陌生人」

2018年06月08日 16:00 杜炤佑

「生的請一邊，養的大過天！」一名網友在臉書分享自身故事，表示自己的親生母親從自己3歲時就離開，雙方也已28年沒有聯絡，不過就在今年5月底時，他收到母親過世的消息，舅舅卻要求他付安葬費，鬧的氣氛相當不愉快，他也發自內心地說：「妳現在對我來說只是一位陌生人！」

男網友在臉書「爆怨公社」PO文表示，今年3月時，親生媽媽透過公所的協尋服務找到他，當時他雖然很猶豫，但想到畢竟是生下自己的母親，於是鼓起勇氣先打了電話給媽媽，母親則表示自己生了病、時日無多，想再看看他與弟弟。

原PO表示：「與妳噓寒問暖了之後，妳也就直接的表明說：『妳現在生病 都要看醫生...要花很多錢之類的.....因為你們兩兄弟收入比較高，希望可以拿錢出來 幫忙分擔另一個小弟(同母異父)醫藥費。』再來的路上，我就有個底了，知道妳在這時候找我們的意思了！當時我也很直接地回妳：『不可能.........。』」

原PO無奈地說：「在3歲妳就離開我了..妳憑什麼現在才要出來叫我拿錢來養妳.....？我有自己的爸爸還有家庭要養，就算有錢我也不會把錢拿出來去供養我不認識的人.....因為妳現在對我來說只是一位陌生人。如果今天妳是養我長大的媽媽，照顧妳是我的責任，我絕不會逃避，很可惜妳不是！」

後來原PO的親生母親在5月30日離開人世，「最重要的問題，就是在於安葬費了.....跟在妳身邊的兒子沒有勞保，所以沒有辦法申請勞保喪葬補助款」，沒想到舅舅卻出面要求原PO去申請勞保補助款，「說真的，亡者自己的兄弟姊妹都沒出什麼錢了.....憑什麼要叫我去申請勞保補助，然後全部都給妳們拿來做安葬。」

原PO也明白地與舅舅表明自己的立場，「申請下來的費用(3個月投保薪資)，我只能負擔1個月當作給亡者的安葬費，剩下2個月我要自己留著，並且買些東西給養我長大的家人。」他也感嘆：「同甘共苦你不陪，榮華富貴你是誰？」