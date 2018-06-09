噁爆！澳洲白領男邊跑步邊大便 全市留下30處屎痕

噁爆！澳洲白領男邊跑步邊大便 全市留下30處屎痕 （翻攝臉書）

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真的是噁爆了！澳洲布里斯本（Brisbane）日前出現一名喜歡一邊跑步、一邊拉屎的噁心男子，他到處拉屎的行為讓當地居民不堪其擾，因此居民們開始聯手調查這名噁男的真實身分，結果竟然發現他是竟然是一名在當地知名大企業上班的上班族。

綜合外媒報導，布里斯本日前出現一名喜歡一邊跑步一邊大便的男子，當地居民在忍無可忍之下，只好自發性的組成調查小隊，並依照男子在市內留下的「屎痕」來追蹤他的跑步路線，再利用夜視鏡以及動作感應器來揪出這名噁男的真實身分。

在經過一個多禮拜的追蹤和調查之後，當地居民終於在一次的巡邏之中發現這名拉屎噁男的身分，並且拍下他脫褲亂大便的瞬間，而他們也將照片上傳到臉書來發起肉搜，希望透過網友的力量來找出他的真實身分，而果然在網路的力量之下，拉屎噁男被認出是一名在當地知名大企業上班的64歲上班族麥金托什（Andrew Douglas Macintosh）。

事件爆發後先起網友熱議，而除了在大企業擔任要職外，麥金托什同時也曾擔任一間基督教學校的董事，更為慈善團體經營兩間聖公會學校長達10年之久，不少認識麥金托什的人都不敢相信他有這樣的怪僻。麥金托什在上個月中旬遭到警方逮捕，案件在本週四（7日）開庭審理，最後麥金托什同意利用罰款來換取不起訴處分。

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