妻激戰小王再續老公！3人神默契PO文秒成「認親會」 網笑翻

妻激戰小王再續老公！3人神默契PO文秒成「認親會」 網笑翻(示意圖/達志影像)

友善列印

整個社團都綠綠的！馬來西亞一名男網友與女友發生親密行為時，發現對方私密處有一股菸味，於是沒有抽菸的他趕緊上網發問「他（她）的鮑魚是不是給別人舔過了？」沒想到女友、小王也在同社團各自發問，當場讓他頭頂發綠光。

男網友在臉書社團「KL吹水站」PO文表示，剛剛與女友進行親密行為時，發現她的私密處時有一股菸味，「可是我是一個沒有抽菸的人，他（她）的鮑魚是不是給別人舔過了？」沒想到原PO發文不到1個小時，女友也在同社團發問：「剛才有人舔了我的鮑魚說『有菸味』，可是他沒有抽菸，我要怎樣答他，在線等。」

妻激戰小王再續老公！3人神默契PO文秒成「認親會」 網笑翻 妻激戰小王再續老公！3人神默契PO文秒成「認親會」 網笑翻(圖/KL吹水站臉書)

神秘的巧合之下，後來連小王都來湊一腳，發文問說：「剛才邊抽菸邊舔了別人老婆的鮑魚，可是後來她老公說『他沒有抽菸，鮑魚怎麼有菸味』，我要怎麼救她？在線等。」

妻激戰小王再續老公！3人神默契PO文秒成「認親會」 網笑翻 連小王都現身發文。(圖/KL吹水站臉書)

3人的貼文馬上引起網友熱議，眼尖網友也發現3人關係不單純，「這是一對情侶在打情罵俏嘛？鄰家的老王也在？」後來3位主角也趕緊刪文。對此，許多網友都紛紛笑回，「這個鮑這麼好吃？」、「我幫忙取好名字了『煙燻X魚』」、「這樣玩母湯喔」、「應該開個群組給這3人解開謎題」、「是八點檔吧」。

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