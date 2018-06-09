賭一把！男大生約妹吃西餐 主廚超強「神助攻」引萬人朝聖

賭一把！男大生約妹吃西餐 主廚超強「神助攻」引萬人朝聖(示意圖/達志影像)

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6月是畢業季，許多畢業生也即將面對新的未來。就有一名男大生在網上分享經歷，對即將畢業的門檻，他想和心儀的女生告白，但總是缺少一個勇敢的決心，沒想到最近一次約吃飯，竟在餐廳主廚的神助攻下，讓他成功「脫魯」了，引起網友熱烈討論。

男大學生在論壇「Dcard」PO文表示，畢業前夕鼓起勇氣，向心儀女孩告白脫魯的感人事蹟，而這一切多虧了餐廳廚師幫忙！他說，馬上就要離開學校，心中雖然想對心儀的女孩告白，但畢業馬上就要當兵、女生開始工作，好像也是一種尷尬的處境，於是遲遲不敢動作。

原PO說，前幾天和心儀女孩約了吃飯，到了高級餐廳的他們，算是第一次「正式約會」，心中滿是緊張，空氣中也瀰漫著尷尬的氛圍，「主廚在鐵板上磨刀霍霍豬羊，卻貌似察覺到我跟她之間的微妙。」

吃飯期間，主廚突然對女孩說：「建議你不要配蒜片，不然等等接吻男生會不喜歡喔！」男大生急忙解釋，兩人不是情侶關係，沒想到主廚又馬上補一句，「你應該直接跟她要幾片蒜片來吃，這樣兩個人都蒜味就不會臭了。」

雖然氣氛顯得尷尬許多，不過女孩很大方地對廚師說：「那我來分他一點好了」，隨後就夾了點蒜片和牛排到原PO盤子上，「她完全沒多做解釋，試圖用笑聲掩蓋我的尷尬。」後來女孩起身去洗手間，這時主廚準備上櫻花蝦炒飯時，開口建議安排小巧思，「你把2隻櫻花蝦把（排）成愛心的形狀，放在最上面。」等女孩一回座位，主廚又出招，「這是他特別點給妳的愛心櫻花蝦炒飯」，並露出已經盡力幫忙的眼神。

女孩也笑笑地說：「原來你的愛那麼小喔？哈哈」，聽到這語氣，原PO突然有了把握，於是衝動地直接問：「我願意給妳更多的愛，妳要跟我在一起嗎？」沉默了3秒，女孩默默地點點頭，「沒有主廚的話，你今天幾點才要問我？」結束了這場浪漫又情竇初開的約會，原PO也說：「我想這就是最好的畢業禮物吧！」

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