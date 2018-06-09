女兒被管24年暴怒！媽媽下跪「我不該這麼愛妳」 掀網議

女兒被管24年暴怒！媽媽下跪「我不該這麼愛妳」 掀網議(示意圖/達志影像)

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家家有本難念的經！近日就有一名網友在臉書PO文表示，某天24歲女兒與她吵架，一言不合的情況下竟脫口：「我念書是你逼的，小學時不讀書被打，才造成現在人格分裂」，讓原PO聽了難過地嘆說：「我這個當媽的徹底失敗，我不該那麼愛妳！」

女網友在臉書「爆怨公社」發文表示，幾年前女兒「去韓國遊學時，要住韓國男友親戚家」，但她不贊成，因為她認為「只是男女朋友，不要去叨擾人家太久」，不過卻被女兒抱怨「什麼都管，什麼都要控制」。

「我這個當媽的徹底失敗，我不該那麼愛妳，妳有現在醫檢師的成就也是我逼妳的，我真的錯了！」原PO一氣之下向女兒下跪，並說道：「我向妳認錯我這個當媽不該這麼愛妳，小學不唸書不該打妳，不該逼妳唸醫檢，讓妳有志難伸！」 、「只是，今天妳讓一個愛妳的母親向妳下跪，老天爺能原諒妳嗎？」

原PO也說，放不下女兒的原因之一是因為「女兒大腿長了血管瘤，但血管瘤是醫不好的，所以我的愛才會這麼沉重，處處擔心受怕。」

對此，引起許多網友討論，「自以為是的愛」、「控制並勒索的愛，會使人窒息」、「24歲了，不再插手會比較好，她該為自己的人生負責及做主，為她們做再多，都只是『我覺得』而不是『她想要』」、「為何還是很多長輩放不了手？都大了干涉那麼多，怎讓小孩學會人生與社會課題」、「下跪只會給她更大的壓力而已」。針對網友們的評論，她也解釋：「大家環境不同，父母不同，看法當然也不一樣。但是每個父母都是愛孩子的！」

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