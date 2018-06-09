不滿女子拒讓位 男拍片公審反遭嗆爆：沒被揍真是便宜你

不滿女子拒讓位 男拍片公審反遭嗆爆：沒被揍真是便宜你（影片截圖）

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搭乘大眾運輸工具讓位給有需要的人是一種美德，但若是遇到有人用這種方式來情緒勒索，那肯定不好受！香港臉書社團近日瘋傳一段男子要求女子讓位的影片，影片中拍攝的男子因為想要和同行的孕婦相鄰而坐，竟要求一名陌生女子讓位給他，但女子卻對他的要求視若無睹，持續低頭滑手機，讓男子氣的開始攝影，並揚言會將影片上傳網路讓網友評評理。沒想到當影片曝光後，不少網友都認為他在無理取鬧，反而留言怒嗆男子，讓他討拍不成反被洗臉。

據了解，拍攝影片的男子和同行的孕婦是對夫妻，當時他和妻子搭乘港鐵東涌線列車正前往香港站，但卻在車廂上與其他乘客爆發衝突。原來男子疑似是不滿雙人位被女子坐走，讓他和妻子必須分開坐，竟要求對方讓位，但女子卻對他的要求視若無睹，男子在一氣之下才會開始拍片。

影片中，男子用手機貼著女子的臉部狂拍，並一直自言自語表示女子不讓位，但其實當下現場還有其他位置，因此女子絲毫不理男子的挑釁，依然故我的繼續淡定滑手機。

相關影片在臉書社團「突發事故報料區」曝光後先起網友熱議，但不少網友卻是站在這名「淡定姊」這邊，質疑女子坐的位置既不是博愛座，當時現場也還有其他位置，認為男子的要求簡直就是在無理取鬧，「有位置就坐啊，還要別人讓位是怎樣？」、「這麼喜歡坐一起，不會去搭計程車喔」、「我有理由懷疑，這其實是一部偷吃男帶著小三向正宮挑釁的搞笑片」、「這樣亂拍還沒被揍真的是便宜你了」。

男子拍片公審拒讓座女子（取自「突發事故報料區」）
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