賣淫一小時9萬！辣模與嫖客「老漢推車」 警破門逮人

賣淫一小時9萬！辣模與嫖客「老漢推車」 警破門逮人(影片來源youtubeЭкстренный вызов 112)

友善列印
/綜合報導
賣淫一小時9萬！辣模與嫖客「老漢推車」 警破門逮人(圖翻攝自youtubeЭкстренный вызов 112)

當人走投無路時，可能就會動起歪腦筋。烏克蘭一名模特兒薇塔莉（Виталия Галлямова），擁有亮麗的外型，還曾登上知名雜誌《花花公子》（PlayBoy）封面，但最近卻被爆出她賣淫，警方破門而入時她還全身赤裸，正在與嫖客進行性交易。

根據俄羅斯媒體報導，日前薇塔莉至莫斯科一間酒店賣淫，期間警方突然闖入，讓她與嫖客措手不及，兩人甚至還在床上「老漢推車」激戰，當下薇塔莉發現不對勁後，嚇得趕緊用棉被將臉遮住，起初她還矢口否認，僅稱她是與男友來開房間，直到警方拿出拍下的影片後，她才坦承犯行。

賣淫一小時9萬！辣模與嫖客「老漢推車」 警破門逮人 賣淫一小時9萬！辣模與嫖客「老漢推車」 警破門逮人(影片來源youtubeЭкстренный вызов 112)

薇塔莉先前受訪時曾表示，模特兒的生活讓她入住位於基輔市中心的公寓，及擁有各種奢侈品，更透露男人是奢侈生活的提供者，不過隨著時間流逝，富有的追求者不再，再加上薇塔莉還有兩名孩子要撫養，過去的龐大開銷與負債讓她無法負荷，因此選擇下海至俄羅斯賣淫。

薇塔莉（Виталия Галлямова）擁有亮麗的外型，還曾登上知名雜誌《花花公子》（PlayBoy）封面(圖翻攝自/znaj.ua) 薇塔莉（Виталия Галлямова）擁有亮麗的外型，還曾登上知名雜誌《花花公子》（PlayBoy）封面(圖翻攝自/znaj.ua)

而薇塔莉屬於高級的妓女，因此資費也不斐，每小時收費20萬盧布（約9萬5000元新台幣），由於賣淫事件曝光後，她未來也將面臨罰款，還可能遭到驅逐出境，且一段時間內無法再入境俄羅斯。

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