客結帳付「神秘圖騰」百鈔！他嚇壞 網曝答案：賺到了

2018年06月10日 09:39 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

若是收到畫有「神秘圖騰」的台幣百鈔，由於看不懂其中意思，大多數的人都會感到害怕，最近有一名小吃店老闆，收到顧客給的一張畫有圖案的百鈔，由於上面的字他根本看不懂，因此PO文詢問網友，許多人則喊到「收著，賺到了」。

一名小吃店老闆在《爆廢公社》提到，有一天做生意時，當時因為很忙，所以未注意向顧客收取的現金，直到稍做歇息才發現，一張台幣百元鈔上畫有神秘的圖騰，而且用金色、綠色及黑色的筆書寫，讓原PO直呼「感覺有點恐怖」，趕緊發文尋問大家答案。

小吃店老闆收到畫有圖騰的百鈔，嚇得趕緊PO文詢問(圖翻攝自/爆廢公社)

許多網友表示「收著。這是錢母」、「這是泰國錢母。生意興隆會招財，最好裱框起來放在收銀台」、「泰國經文，當錢母的，不要一堆人想要唷！」、「100元上面寫的是招財經文，泰國所謂的錢母！」。還有網友透露，市面販售價格「類似台灣的錢母，外面一張可能會賣到五百左右」、「蝦皮上有人專門在賣，約300-500元」。

不過也有人好奇猜想，為何會將錢母花掉「所以有人窮到把錢母花掉了？」、「應該是沒啥用的錢母吧？原主人都拿出來花了～」、「錢母，這要去請的...。搞不好主人拿錯張了」、「招財錢母，但每年要更換，因此可能過期了就使用掉」，而原PO也熱心的表示「早上開店後如果有來領，我會讓他換回去」。