客結帳付「神秘圖騰」百鈔！他嚇壞 網曝答案：賺到了

客結帳付「神秘圖騰」百鈔！他嚇壞 網曝答案：賺到了(圖翻攝自/爆廢公社)

友善列印
/綜合報導

若是收到畫有「神秘圖騰」的台幣百鈔，由於看不懂其中意思，大多數的人都會感到害怕，最近有一名小吃店老闆，收到顧客給的一張畫有圖案的百鈔，由於上面的字他根本看不懂，因此PO文詢問網友，許多人則喊到「收著，賺到了」。

一名小吃店老闆在《爆廢公社》提到，有一天做生意時，當時因為很忙，所以未注意向顧客收取的現金，直到稍做歇息才發現，一張台幣百元鈔上畫有神秘的圖騰，而且用金色、綠色及黑色的筆書寫，讓原PO直呼「感覺有點恐怖」，趕緊發文尋問大家答案。

小吃店老闆收到畫有圖騰的百鈔，嚇得趕緊PO文詢問(圖翻攝自/爆廢公社) 小吃店老闆收到畫有圖騰的百鈔，嚇得趕緊PO文詢問(圖翻攝自/爆廢公社)

許多網友表示「收著。這是錢母」、「這是泰國錢母。生意興隆會招財，最好裱框起來放在收銀台」、「泰國經文，當錢母的，不要一堆人想要唷！」、「100元上面寫的是招財經文，泰國所謂的錢母！」。還有網友透露，市面販售價格「類似台灣的錢母，外面一張可能會賣到五百左右」、「蝦皮上有人專門在賣，約300-500元」。

不過也有人好奇猜想，為何會將錢母花掉「所以有人窮到把錢母花掉了？」、「應該是沒啥用的錢母吧？原主人都拿出來花了～」、「錢母，這要去請的...。搞不好主人拿錯張了」、「招財錢母，但每年要更換，因此可能過期了就使用掉」，而原PO也熱心的表示「早上開店後如果有來領，我會讓他換回去」。

「2萬零用錢太少！」她批公務...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。