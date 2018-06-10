牙刷刷毛不同色有玄機！她曝光真實功能 網驚：好實用

牙刷刷毛不同色有玄機！她曝光真實功能 網驚：好實用(圖翻攝自臉書/Little Learners Southport)

友善列印
/綜合報導

家裡有小孩子的爸爸媽媽，有注意過兒童牙刷的刷毛嗎？英國一名育有兩名孩子的媽媽，最近發現兒童牙刷上的「貼心設計」，而她直到第一個孩子已4歲，才知道這個特別的功能，並將其發現PO上網，許多家長也恍然大悟地表示「原來是這樣，我還以為顏色只是裝飾而已」。

居住於默西賽德郡（Merseyside）的34歲媽媽荷莉（Holly Benn），是一名國小教師，她分別育有20個月及4歲大的小孩，最近她發現兒童牙刷的一項特殊設計，讓她感到相當震驚，在臉書上表示「告訴我，我不是唯一一個不知道，兒童牙刷上刷毛顏色，是讓小朋友學習在哪擠上牙膏及擠多少的人」。

牙刷刷毛不同色有玄機！她曝光真實功能 網驚：好實用 牙刷刷毛不同色有玄機！她曝光真實功能 網驚：好實用(圖翻攝自臉書/Little Learners Southport)

原來兒童牙刷上的刷毛顏色不同，不僅有教導孩童在哪擠牙膏，且用量該用多少的功能。而荷莉也透露，由於女兒最近剛換牙刷，因隨手拿起包裝閱讀，才得知兒童牙刷的隱藏功能，而這個特殊設計也成功解決她女兒的刷牙問題。

許多網友則紛紛表示「長知識了」、「我小孩都長大了，才知道原來也這個功能」、「我原本以為只是裝飾設計，沒想到居然有功能」、「我居然活到27歲才知道」，還有其他網友補充解釋「還有些牙刷的刷毛會隨著使用時間變淡，也是注於提醒該換牙刷囉！」。

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