面試官要求脫內衣喬奶 多名受害女大生崩潰：他使勁揉下面

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

有星夢、模特兒夢的帥哥正妹，求職一定要小心！最近大陸浙江傳媒學院有多名女大學生，在網路上指控參加「杭州新洲文化傳播有限公司」的面試，一名面試官以「妳很適合當模特兒」為由，打量她們全身並要求脫內衣，幫她們「正乳」(喬奶)，還要她們翹腳、提臀，趁機猥褻她們下體，讓她們相當委屈。

面試官要求脫內衣喬奶 多名受害女大生崩潰：他使勁揉下面 面試官要求脫內衣喬奶 多名受害女大生崩潰：他使勁揉下面(圖/ 翻攝自微博)

綜合陸媒報導，一名受害的女大生在微博上爆料，日前和學妹一起到杭州的「新洲文化傳播有限公司」面試，一名男性面試官向她說，「妳看起來很適合當模特」，便開始替她量身體，但過程中要求她解開內衣，還說「幫妳移動乳房的位置」，美其名是「正乳」，其實根本是在猥褻她胸部。

猥褻面試的事情曝光後，有不少同校的女學生紛紛附和，勇敢站出來說自己也遇到類似狀況。 猥褻面試的事情曝光後，有不少同校的女學生紛紛附和，勇敢站出來說自己也遇到類似狀況。(圖/ 翻攝自微博)

除此之外，女大生表示對方還會要妳翹腳和提臀，在妳做出那些動作的同時，男面試官就會趁機摸妳下體，並邊說「當模特兒心裡不要有雜念」；她知道很多同校的女學生都有遭猥褻，「有個學妹儘管生氣但是選擇沉默」。

猥褻面試的事情曝光後，有不少同校的女學生紛紛附和，勇敢站出來說自己也遇到類似狀況。(圖/ 翻攝自微博) 猥褻面試的事情曝光後，有不少同校的女學生紛紛附和，勇敢站出來說自己也遇到類似狀況。(圖/ 翻攝自微博)

猥褻面試的事情曝光後，有不少同校的女學生紛紛附和，勇敢站出來說自己也遇到類似狀況，「他要扒我衣服的時候，我說胸就不要了吧」、「覺得有點噁心…」、「我都沒有胸了還要襲胸也是夠了」、「他使勁揉我下面…我當時就呆住了」。

猥褻面試的事情曝光後，有不少同校的女學生紛紛附和，勇敢站出來說自己也遇到類似狀況。(圖/ 翻攝自微博) 猥褻面試的事情曝光後，有不少同校的女學生紛紛附和，勇敢站出來說自己也遇到類似狀況。(圖/ 翻攝自微博)

傳媒學院就業辦公室在8日對此回應，表示已連絡多名被害女大生，會由校方陪同向警方報案；而被爆料猥褻面試的新洲文化傳播有限公司則因為校方仍在調查，認為不宜表達意見。

男子不滿被嘲笑下體小 暴怒持... 白鯨頭貼玻璃窗賣萌！遊客好興...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。