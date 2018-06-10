2018年06月10日 15:28 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

有星夢、模特兒夢的帥哥正妹，求職一定要小心！最近大陸浙江傳媒學院有多名女大學生，在網路上指控參加「杭州新洲文化傳播有限公司」的面試，一名面試官以「妳很適合當模特兒」為由，打量她們全身並要求脫內衣，幫她們「正乳」(喬奶)，還要她們翹腳、提臀，趁機猥褻她們下體，讓她們相當委屈。

面試官要求脫內衣喬奶 多名受害女大生崩潰：他使勁揉下面(圖/ 翻攝自微博)

綜合陸媒報導，一名受害的女大生在微博上爆料，日前和學妹一起到杭州的「新洲文化傳播有限公司」面試，一名男性面試官向她說，「妳看起來很適合當模特」，便開始替她量身體，但過程中要求她解開內衣，還說「幫妳移動乳房的位置」，美其名是「正乳」，其實根本是在猥褻她胸部。

猥褻面試的事情曝光後，有不少同校的女學生紛紛附和，勇敢站出來說自己也遇到類似狀況。(圖/ 翻攝自微博)

除此之外，女大生表示對方還會要妳翹腳和提臀，在妳做出那些動作的同時，男面試官就會趁機摸妳下體，並邊說「當模特兒心裡不要有雜念」；她知道很多同校的女學生都有遭猥褻，「有個學妹儘管生氣但是選擇沉默」。

猥褻面試的事情曝光後，有不少同校的女學生紛紛附和，勇敢站出來說自己也遇到類似狀況。(圖/ 翻攝自微博)

猥褻面試的事情曝光後，有不少同校的女學生紛紛附和，勇敢站出來說自己也遇到類似狀況，「他要扒我衣服的時候，我說胸就不要了吧」、「覺得有點噁心…」、「我都沒有胸了還要襲胸也是夠了」、「他使勁揉我下面…我當時就呆住了」。

猥褻面試的事情曝光後，有不少同校的女學生紛紛附和，勇敢站出來說自己也遇到類似狀況。(圖/ 翻攝自微博)

傳媒學院就業辦公室在8日對此回應，表示已連絡多名被害女大生，會由校方陪同向警方報案；而被爆料猥褻面試的新洲文化傳播有限公司則因為校方仍在調查，認為不宜表達意見。