2018年06月10日 16:16 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

白鯨頭貼玻璃窗賣萌！遊客好興奮 專家憂：牠在求救(影片來源youtube/Philip Demers)

動物有時候的舉動，在人類眼裡看起來很可愛，但這些動作或許是牠們的求救信號。最近網路流傳一段白鯨用頭緊貼玻璃窗的影片，期間甚至噴出泡泡，模樣看起來很可愛，讓現場的小朋友相當興奮，但實際上牠這個動作，可能並非表演，而是對外求救。

根據《The Dodo》報導，加拿大安大略省尼亞加拉瀑布城內的海洋公園Marineland，當時有遊客拍到一條白鯨，從遠方游到人類面前，並用頭部貼在玻璃窗前，期間甚至吐出類似泡沫的東西，由於牠可愛的舉動，讓現場民眾都相當興奮。

而這個超萌的舉動，看在鯨魚教練德梅斯(Phil Demers)眼裡卻是不捨，提到遭圈養的動物，經常會出現慢性返流的腸胃病狀，推測這隻白鯨可能是生病，或出現高壓的緊張情緒，更透露白鯨嘴裡吐出來的並非泡沫則是嘔吐物。

而海洋哺乳動物學家羅絲(Naomi Rose)也非常擔憂，並表示「我覺得從影片中，能發現這隻白鯨感到很苦惱，而且牠已經出現嘔吐的現象，代表牠處於相當痛苦的階段」，而牠用頭擠壓玻璃窗的現象，雖然目前還無法確定其用意，但不排除可能是為了吸引別人注意。

當這條白鯨側身游過後，發現牠的身旁還有很深的疤痕，這也暗示牠恐遭同伴攻擊的意思，雖然也有可能是在野外時遭攻擊所留下的傷疤，但這個狀況在年輕的白鯨群裡顯少出現。

而恐怖的是，其實早在2012年時，該間海洋公園就曾出現一隻與成年白鯨生活的幼鯨，僅兩個小時後就突暴斃，2017年還有年輕白鯨Gia因身體不適，最後因過瘦而死亡等事件，讓人相當擔心這間海洋公園對待動物的方式。