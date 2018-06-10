網購不環保？飼主上網買狗糧 開箱竟花了30秒「拉氣泡袋」

2018年06月10日 16:26 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

布林漢將開箱影片分享到臉書，引起許多網友痛罵亞馬遜的做法。(影片/ 取自臉書)

網路購物盛行，越來越多人喜歡透過網路買生活中需要的東西，但方便之餘也遭到質疑不環保！最近英國一名女飼主布林漢(Jools Bullingham)從亞馬遜買了兩包狗糧，過不久收到兩個「大型紙箱」，開箱一看竟花了30秒時間拉出氣泡袋，讓她們一家人相當傻眼，並拍影片分享到臉書，掀起熱議，認為「亞馬遜狠不環保」。

綜合外媒報導，來自英國的一名女飼主布林漢日前替愛犬在亞馬遜網購兩包20公斤的狗糧，沒想到過幾天卻收到兩個超巨大紙箱，最令她們訝異的是，拆開後發現箱子裡塞滿氣泡袋，數量多到布林漢的女兒花了快30秒，才將氣泡袋取出，看到她們購買的狗糧。

布林漢一家人相當注重環保，所以一個箱子內有將近150個氣泡袋，兩個箱子就等於有300個氣泡袋，只為了保護20公斤的狗糧，讓她們相當氣憤，「我不知道那有多長，光是看影片就長達30秒，真的很誇張」。

她也將開箱影片分享到臉書，引起許多網友痛罵亞馬遜的做法，「他們(亞馬遜)似乎不擔心塑膠汙染…」、「太浪費塑膠了吧！真的很可恥」、「妳根本是買了那些氣泡袋吧」、「噁心！塑膠對我們來說是很嚴重的問題耶」；也有人認真建議布林漢，「妳應該讓更多人看到這段影片，讓大家知道亞馬遜多誇張」。