駕駛嗆違停女「幫妳PO爆料」 大票網友挺她：這不是正義是自私

2018年06月10日 21:20 邱柏玟

遇到違停車輛應該怎麼處理才妥當？日前彰化一名男駕駛行經永安街，遇到一名女攤商逆向停車在搬貨物，駕駛要求先移車但對方堅持搬完東西，氣得他下車理論並拍影片嗆聲，「沒關係，我幫妳PO爆料」；影片曝光後，卻引起幾千名網友力挺女攤商違停，狠噓原PO根本「自以為正義」。

原PO在8日晚間於臉書社團分享一段影片，提到自己行經彰化市永安街，遇到一名女攤商逆向停車害其他車輛無法通行，他請對方先移車讓大家過，但對方堅持要先搬完貨物，氣得他下車跟對方嗆聲，一邊錄影邊吼，「沒關係，我幫妳PO爆料」、「妳覺得妳這樣是對的嗎」、「全部的人都在等妳一個」。

他也在貼文中講到，「下車錄影，她依然堅持不走要我跟其他人等她搬完，我直接報警，她才要移開！這到底是什麼世界？搬貨物最大？」；原PO最後還補充，「我已向警方檢舉，妳的一時方便換來的是《逆向停車》及《妨礙交通》告發單，共計2張！恭喜妳今天做白工，還倒貼」。

原PO遇到逆向停車的女攤商，但他的態度卻讓網友一面倒挺違規女子。(圖/ 翻攝自臉書《爆料公社》)

該貼文短短2天時間已超過7千則留言，但大多數網友卻一面倒挺違停的女駕駛，即使知道她違規，仍認為她真的很努力加速搬貨物，反倒是覺得原PO很沒同理心，紛紛留言痛批，「人家急著搬，在那邊吵什麼，要停下手邊工作來跟你吵架嗎？」、「等一下應該沒事吧，大家多點耐心，世界會更美好」、「真是一個磨人，不要以為你放影片就可以討拍」、「沒有同理心，請先處理自己的情緒再處理事情」、「你這樣不是正義而是自私，將心比心…」。

但有些網友就事論事，認為女攤商違停就是不對。(圖/ 翻攝自臉書《爆料公社》)

不過，仍有一些網友就事論事，因為女駕駛確實違規了，「從留言可以看出，為什麼台灣違停違規奧客還理直氣壯的人這麼多，因為總覺得別人『應該給個方便』，這種『方便』大於是非對錯」、「台灣的正常現象就是濫情理盲… 好像一旦對方是弱勢，所犯的錯就通通都看不見了」、「它是道路不是停車格唷！大家如果都不講法而先講情，這社會只會亂七八糟」、「違規就是違規，台灣會變成鬼島就是這種情大於法的事情太多了好嗎」、「大家都希望方便，可是方便不能當隨便啊」。