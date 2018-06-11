最幸運！果汁買貴退貨 零錢隨手買樂透竟獨得92億

2018年06月11日 07:01 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

許多買樂透的玩家都希望能中大獎，但不是每個人都會被幸運女神眷顧！美國紐澤西州有一名中年男子蘇阿米(Tayeb Souami)上個月拿著買貴的果汁去超市退貨，拿著退貨的零錢隨手買了兩張樂透彩券，竟意外獨得約新台幣92億元的獎金，扣稅後仍可能到將近約新台幣54.59億元，連他自己都感到不可思議。

綜合外媒報導，與家人住在紐澤西州的蘇阿米，上個月在當地北部哈肯薩克的一間超市買了一瓶柳橙汁，後來他的妻子在其他店發現同款柳橙汁只要該超市的半價，便叫蘇阿米帶著果汁去退貨。5月19日蘇阿米前去該超市辦理退貨，在過程中看到威力球樂透上顯示的數字，正巧是他喜歡的號碼，他就順手拿退貨的零錢150元買了兩張彩券。

回家後他沒有太在意自己買的彩券，到了隔天開車去洗的途中，走進一間便利商店確認自己買的彩券有無中獎，「我將第一張彩券放進機器確認沒有中，但第二張彩券機器卻顯示要我聯繫櫃檯人員」；當他走去櫃檯詢問後，連櫃檯人員都驚呼「我的天啊」，原來是他獨得大額彩金。

蘇阿米成為當地最新一期威力球樂透的得獎者，獨得高達約新台幣92億元的獎金，就算扣稅後仍可能到約新台幣54.59億元。蘇阿米一夕之間變成億萬富翁，他也表示會尋找理財專家諮詢，好好跟家人一起做理財規劃；他和妻子有兩名女兒，而他17歲女兒的大學學費也不需要擔心了。