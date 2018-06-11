當「甩一甩」也甩不掉的手麻產生 該怎麼辦？

當「甩一甩」也甩不掉的手麻產生 該怎麼辦？(示意圖/達志影像提供)

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/綜合整理 ; 郭育祥醫師/授權轉載

手麻是很多人的老毛病之一，造成手麻的原因眾多，但多數人總認為手麻肯定是「血路不通」、「循環不良」所致，因此經常小看了這個問題。

郭育祥醫師表示，在他所接觸過的患者當中，很少有人一開始就正視「手麻」這個不適症狀。他們最常做的事，就是手麻的時候甩甩手，甚至直接當它不存在。但手麻的情形可沒這麼容易放過他們，就算患者可以一忍再忍，但手麻可以一再出現。到最後受不了，患者們舉了白旗，才心不甘情不願到醫院接受檢查。

只是患者們前往醫院就醫，經過一連串電神經學檢查，如神經傳導及肌電圖檢查，還有影像檢查等，還是無法確診。只是有思考過，手麻是因為自律神經失衡所引起的嗎？

自律神經失衡會造成手腳感覺的異常，如麻痺、感覺遲鈍、觸電痛感、疼痛等，且經常會合併呼吸困難的症狀。主要還是跟情緒、壓力有關。除了藥物治療之外，我通常會建議患者們進行腹式呼吸，並試著找出壓力來源，嘗試化解。

當然，並非所有手麻都是因自律神經失調而引起，郭育祥醫師提醒，手麻的時候，要多注意一下，到底是哪幾隻手指會麻？哪個部位會麻？手背麻還是手掌側麻？提供越多訊息，對於醫生的診斷越有幫助。

至於壓力、情緒所造成的手麻該怎麼辦？很簡單，好好深呼吸就對了。

當「甩一甩」也甩不掉的手麻產生 該怎麼辦？ 不同的手麻症狀，代表不同問題(資料提供/郭育祥醫師)

《本文由 嘉義郭育祥診所 郭育祥醫師授權提供，請勿轉載拷貝！》

文章來源：Dr.Guo‧《郭育祥診所》

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