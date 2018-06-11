女相親打包剩菜被讚賢慧！回家卻遭刪好友 網點出重點

女相親打包剩菜被讚賢慧！回家卻遭刪好友 網點出重點(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

現在不少人在餐廳吃不完，會將剩菜打包，就是希望不要浪費食物。大陸重慶一名女子，與相親對象約在西餐廳見面，用餐完她見食物還剩很多，因此請服務生幫忙打包，更向男方解釋自己是不想浪費食物，而對方也大讚她賢慧，豈料事後她想與男方繼續聯絡，才發現自己被刪好友，讓她忍不住發文求助網友，引發話題。

根據《重慶時報》報導，現年29歲的張姓女子，未婚也沒對象，家人急得幫忙介紹，但始終沒有一件成功，隨著年紀增長讓她越來越擔心，最近她又赴了一場相親，兩人直接約在餐廳見面，而張女也找了一間價格合理且氣氛不錯的西餐廳，期間兩人點了牛排、鐵板麵及數道小菜。

有人認為，怕浪費打包剩菜是美德，但是也要看場合而定 (示意圖翻攝自/ Brit Lab) 有人認為，怕浪費打包剩菜是美德，但是也要看場合而定 (示意圖翻攝自/ Brit Lab)

用餐後，張女發現還剩很多菜，因此請服務生幫忙打包，並向男方解釋，因為不想浪費食物，才會要求打包，而對方也表示理解，甚至大讚她很賢慧，張女才感到放心。但回家後她欲想與對方繼續聊天，才發現自己竟已被刪除好友，讓她感到相當不解，因此PO文詢問其他人的看法。

而網友對此看法不一，有人認為打包是一種美德「我跟我老公第一次吃飯，他就有打包，我覺得這種行為很好」、「不浪費食物，我覺得這跟錢沒關係，因為節約是一種美德」。不過也有人認為，從這行為能看出做事態度「既然有剩菜，這表示點菜沒點好，也就代表這個人不會辦事」、「這種行為有不想浪費，又有占便宜的嫌疑」。

不過更多網友認為，刪好友與打包行為沒關係，沒看對眼才是重點「不要想多。可能就是不喜歡而已，我相親時對每個人都客客氣氣的，但各回各家後不喜歡刪掉也沒錯」、「刪好友絕對跟打包剩菜沒有一毛錢關係，因為男人通常不會在乎這些細節，最大的可能是對顏值不滿意…」、「重點不是打包的問題，就是沒對上眼嘛」。

當「甩一甩」也甩不掉的手麻產...

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