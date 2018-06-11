2018年06月11日 13:52 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

企鵝妹直播慶開台周年 土豪鐵粉「斗內9萬」她嚇傻(影片來源youtube/LO姆斯 Lommuser)

南韓知名實況主「企鵝妹Jinny」(윰찌니）因擁有可愛的外型，因此深得粉絲喜歡，再加上她說著流利的英文，更是吸引各國粉絲追蹤，日前她為了慶祝開台周年，因此重啟直播，期間粉絲還當場「斗內」（Donate）她3000元美金（約台幣8萬9100元），讓她嚇得不知如何是好。

企鵝妹直播慶開台周年 土豪鐵粉「斗內9萬」她嚇傻(圖翻攝自youtube/LO姆斯 Lommuser)

企鵝妹近日為了慶祝開台一周年，因此開直播與粉絲分享喜悅，還大跳《可愛頌》的舞蹈，而幾秒鐘後便有一位名為杰(Jay)的粉絲，竟當場斗內她3000元美金，讓企鵝妹看傻眼，更驚呼大喊「什麼？」並用手指壓著頭部，露出不知所措的表情。

Yoomjji（@yyj0728）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 5 日 上午 10:15 張貼

而就在此同時，企鵝妹的直播留言功能竟當掉，讓她忍不住直呼「三千美元真的太多了啦！」，隨後她也用英文及韓文兩種語言，頻頻向該名粉絲道謝，更比出愛心的手勢，還當場為粉絲獻上一段可愛舞蹈，最後表示「實在不知道該如何感謝你，你要我做什麼？即興跳舞嗎？還是什麼？」。

最後企鵝妹也由衷的感謝「我只能說，真得謝謝你的三千元，也感謝你們對我的祝福，我未來會更加努力，成為一個更好的直播主，謝謝大家」。雖然企鵝妹曾口誤說出「台灣夜市食物很爛！」引發爭議，不過她事後也上節目澄清，指看直播就知道她很愛台灣美食，而經過此事不僅沒減少她的粉絲，仍有很多網友喜歡她的率真。