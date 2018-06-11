父母遭粗心大貨車輾斃！2歲兒撲遺體哭喊「媽媽」 連交警都心碎

2018年06月11日 14:02 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

粗心的駕駛害一個幸福家庭破滅了！日前大陸廣西來賓市有一對夫婦帶著2歲兒子騎乘電動自行車，卻遇到一名不熟路況的大貨車覃姓男駕駛緊急右轉，夫婦當場遭輾斃，2歲兒邊爬邊哭喊「媽媽」、「撞車了」，讓交警當場超心碎，難過地說「以後你的人生該如何前行…」。

綜合陸媒報導，來賓市公安局交警支隊最近在微信公眾號《來賓交警》發文，提到7日下午1點左右，覃男開著大貨車行經不熟悉的路，在一個大交叉路口臨時要右轉，便與同向直行、騎乘電動自行車的卓男擦撞，造成卓男和他的妻子當場死亡，慶幸的是他們的2歲兒子只有輕微擦傷。

覃男不熟悉路況又急右轉，因此撞上卓姓夫婦，造成兩人當場身亡。(圖/ 翻攝自《來賓交警》微信公眾號)

年幼的孩童遇到父母的死亡事故，交警當下試圖抱起小男孩，但卻被他用小小的手推開，搖搖晃晃地撲向父母的遺體，並不斷地哭喊「媽媽」，更向交警說「撞車了」，這一幕讓交警都崩潰，直言「年幼的孩子聲聲地啼哭，雙親倒在血泊中無法再回應……這一聲聲撕心裂肺的『媽媽』，深深地印刻在許多人的腦海中」。

後來經過調查，粗心的覃男不熟悉來賓市區道路，當時錯過早該右轉的十字路口，所以到了下一個路口也就是事發現場，沒注意旁邊有其他車輛便急忙右轉，草率地行為已釀成悲劇，目前已遭到刑事拘留。

交警支隊也承諾會幫助卓姓夫婦的3名小孩到大學畢業。(圖/ 翻攝自《來賓交警》微信公眾號)

而因為粗心的覃男而死亡的卓姓夫婦除了有一名2歲兒子，還有兩名正在就讀高中一年級和小學五年級的女兒，3人以後沒有爸媽照顧成了孤兒；交警支隊看到他們的處境，承諾會由支隊資助他們到大學畢業，也透過愛心募款，目前已有48388元(約新台幣224700元)。