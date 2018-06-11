胖弟好想吃！對看板隔空抓炸雞 店家被萌到送驚喜

胖弟好想吃！對看板隔空抓炸雞 店家被萌到送驚喜(圖翻攝自臉書/Yna T Devera)

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/綜合報導
胖弟好想吃！對看板隔空抓炸雞 店家被萌到送驚喜

炸雞深受不少人喜愛。菲律賓馬拉西基(Malasiqui)一名3歲小胖弟，由於非常喜歡吃炸雞，有一次他與家人至炸雞店用餐，豈料因抵達時間太早，店家根本還未營業，太想吃炸雞的胖弟，於是蹲在店家門口的看板前，用想像力嗑炸雞，而這逗趣的畫面被PO上網後，更是累積1500萬觀看次數。

3歲男童哈維（Harvey Quesa）從小就很愛吃，日前他與家人至巴顏邦(Bayambang)市場購物，並決定在附近的速食店用餐，不過抵達時間為上午5點45分左右，因此店家尚未開門，當時哈維還用手推著店門，喊著「開門！開門！」，不過店員表示還必須再等15分鐘，所以大家就在店門前等待。

由於哈維最近愛上吃炸雞，等待期間都非常興奮，最後忍不住於是跑到店家門前，用想像的方式吃招牌上的炸雞，而這過程也被他的表姊阿那(Yna T Devera)拍攝下來，這段影片目前已累積1500萬觀看次數，而哈維也意外爆紅，甚至開創了自己的粉絲團。

而該速食店也因此受到觀注，業者甚至登門送哈維一桶炸雞，讓不少網友直呼「好強的行銷手法啊！」。不過也有人認為，哈維雖然很可愛，但是因為未控制飲食，導致他過於肥胖，認為家人應該要多注意，不要讓孩子的健康亮起紅燈。

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