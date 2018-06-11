男大生炫耀「手遊坐騎好可愛」 好友淡定丟照讓他後悔了

2018年06月11日 17:29 邱柏玟

現代人讀書、工作壓力大，會找各種方式紓壓，有越來越多人會藉由虛擬的手機遊戲，從中獲得成就感。日前有一名男大學生玩手遊抽中可愛的寵物坐騎，開心地截圖分享到LINE群組炫耀，但其他好友陸續淡定地上傳「現實中的坐騎」，不是電動車就是高檔轎車，讓他自嘲「我只能在遊戲裡其熊貓嗚嗚」。

昨(10)日一名東海大學的男學生在網路論壇《Dcard》發文，說要分享一個「魯蛇與人生勝利組差距」的故事，他說因為朋友的關係開始玩一款手機遊戲，沒想到被他玩出心得，還抓到一隻熊貓當坐騎，雖然一開始覺得沒什麼，「這熊貓看久了…好像是有那麼點可愛」，最後決定截圖丟到LINE群組跟其他朋友炫耀。

男大生想要炫耀自己抽到可愛坐騎，沒想到朋友卻淡定地打臉他。(圖/ 翻攝自《Dcard》)

當他秀出熊貓坐騎的照片，並表示「我的坐騎好可愛」，有4名好友馬上淡定地回傳自己「現實中的坐騎照」，有人騎著當下很夯的電動車GOGORO，有的則是開著高檔轎車，還有人是甘願當老婆小孩的坐騎，大家幸福美滿的樣子根本是人生勝利組，他不免感到落寞，「我只能在遊戲裡騎熊貓」。

男大生想要炫耀自己抽到可愛坐騎，沒想到朋友卻淡定地打臉他。(圖/ 翻攝自《Dcard》)

不少網友看完男大生的故事覺得好笑又帶點鼻酸，紛紛表示同情，「我覺得熊貓最可愛」、「熊貓太Q了啦，原PO加油」、「虛擬的就罷了還有些令人鼻酸」、「你是國寶級的坐騎，懂什麼」；也有人開玩笑說，「有老婆的贏了」、「這篇做為手遊的業配來說是最成功的一個，我都忍不住感嘆了，還能有現實的朋友真好」。