馬桶堵塞讓他超苦惱 女友「伸手挖」被網推爆：一定要娶回家

2018年06月11日 18:11 邱柏玟

日常生活中總會遇到一些難搞的小事，像是馬桶堵塞就是不少人的惡夢。最近有一名男網友提到自己試了2種方式都未果，沒想到女友竟跳出來說「我來」，就將手伸進馬桶裡，讓他不禁感到超佩服；大票網友看到女友蹲下來通馬桶的背影照，狂推「一定要娶回家」。

日前一名男網友在臉書社團分享女友背影照，提到家中的馬桶堵塞，他試了2種方式清馬桶還是沒辦法通，正當他苦惱該怎麼辦的時候，「女友就說，我來，就直接伸手弄了」；原PO也將女友毫不猶豫蹲在馬桶前，認真通馬桶的背影照拍下來，自己也開心地說，「有這麼棒的女友，真是有夠棒」。

原PO女友的背影照馬上被網友推爆，紛紛建議他趕快把這種好女孩娶回家，「這種就不要考慮了，直接娶了」、「可以娶了，她是好老婆要好好珍惜」、「這種沒公主病的你再不娶就沒了」、「馬桶還是通不了的話，我看還是先娶老婆好了」；也有不少人因為女友的白皙長腿歪樓，「第一次看到洗馬桶的畫面戀愛」、「我只看到美腿」。

不過，也有一些熱心的網友提供解決馬桶堵塞的方法，「用保鮮膜封住馬桶多沖幾次水就通了！要壓緊=抽真空意思！我都這樣通馬桶的」、「鐵線勾勾看有沒有奇怪的東西，沒有的話裝一桶大水一次倒進去，看看有沒有辦法消」。

事後，原PO也在底下回應，嘗試9種方法、花了5個小時，最後還是用傳統的吸盤成功通馬桶，還只花了30秒的時間，這次經驗也讓他學乖，「早知道就乖乖聽女友的話，買吸盤就好，搞得自己還要徒手挖馬桶…」。