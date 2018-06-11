待業男用磁鐵湖邊尋寶 驚喜吸到「裝滿寶石的保險箱」

待業男用磁鐵湖邊尋寶 驚喜吸到「裝滿寶石的保險箱」(圖/ 翻攝自《每日郵報》影片)

友善列印
／綜合報導

豐富的想像力也能讓自己得到意外驚喜！英國一名待業男子哈斯汀(Adam Hastings)因為看了尋寶相關的綜藝節目後突發奇想，買一塊「強力磁鐵」綁在釣魚線，便在一處公園內的湖邊垂釣，居然真的被他釣到寶藏，拉起一個裝滿值錢寶石的保險箱，他也笑說「沒想到第一次就得到寶藏」。

綜合外媒報導，今年22歲的哈斯汀目前仍在待業中，某天他在電視上看到一個節目介紹「人們如何發現寶藏」後，突然有靈感，就花17.5英鎊(約新台幣697元)網購一塊「強力磁鐵」；之後他就帶著磁鐵和釣魚線到附近的皮特維爾公園湖邊，將磁鐵綁在釣魚線後在湖邊進行垂釣，試一試這樣能不能釣到寶藏。

哈斯汀將磁鐵綁在釣魚線上，便在公園湖邊垂釣。 哈斯汀將磁鐵綁在釣魚線上，便在公園湖邊垂釣。(圖/ 翻攝自《每日郵報》影片)

過一段時間後，哈斯汀感覺到釣魚線好像吸引到什麼，沒想到他使力拉起了一個小型保險箱，打開後發現裡面有幾支錶、幾塊胸章和值錢的寶石，「我完全沒想到第一次就能釣到好東西」，他認為自己真的很幸運，還笑說「說不定下次我會吸到一艘船」。

哈斯汀也說到，一開始他的強力磁鐵有吸到一個體積較小的磁鐵，「我猜是竊賊把保險箱丟到湖裡，之後試圖將它拉上岸，但他使用的磁鐵沒有我的那麼厲害，所以最後是由我找到保險箱的」。

文章來源：Daily Mail

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