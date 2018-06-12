台女出面還原洋腸搭訕真相！嗆酸民：和誰發生關係礙到誰

2018年06月12日 08:37 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

外籍男子龐德（David Bond）曾於2014年，在香港把妹引發「蘭桂坊洋腸事件」爭議，最近他的徒弟尼克(Explorer Nick)也來台灣把妹，甚至將過程剪輯成影片並PO上網，引來不少酸民酸「台女很ez」。而影片其中一段被拍到的女子，也跳出來澄清，當時她被搭訕後，感覺對方相當不禮貌就閃人，對於網友的嘲諷感到不滿。

影片中被拍到的施姓女子在《爆料公社》表示，上周五或六與朋友至東區逛街，在等朋友買宵夜期間，便獨自一人至附近的美妝店晃晃，豈料就遇到尼克上前搭訕，起初她以為對方僅是要問路「他問了我是不是住在台北，在這裡做什麼之類的」，而當時對方還念了她胸前的衣服上的英文字母。

被拍到的施姓女子也跳出來澄清(圖翻攝自/爆料公社)

這舉動讓施女感到相當不悅「我不知道他想幹嘛，但覺得他這舉動非常沒禮貌，隨便回他就馬上走人」。沒想到她僅三秒的露齒笑行為，卻被台灣網友酸「台女ez不意外？」讓她忍不住表示「我想多數台灣人對於外地來的觀光客都是非常友善的吧！曾在路上遇過陸客走錯路，我也是報路並且帶著他們去」。

她更反嗆「台女ez？台灣女生想和誰發生關係是礙到誰了？」，指光是看幾個畫面，就能知道影片中的女孩都很ez？痛批洋腸的行為已經夠無腦了「那些留言台女ez的也沒長腦吧！自己自卑感作祟虧不到妹憑幾個畫面到處嘴，怎麼不去好好剪個頭髮培養興趣減個肥，可憐」。

更指並非想提女權，只是對於網友完全不知道真相，卻一面倒的批評感到不滿(圖翻攝自/爆料公社)

不少網友也跳出來力挺「台灣真的一堆可悲的沙豬，從留言回覆就看得出來他們連理解文章想表達什麼都有障礙」、「台女其實很多排外啊！他只是拍了ㄧ角而已其實排洋的也很多啊，我朋友就沒人愛洋腸」、「文章重點不是在那位洋男隨便剪輯路上遇到的女生，然後說成這些女生都很ez？樓主是被剪輯在裡面的當事人，怎麼還有人一直開地圖砲」。