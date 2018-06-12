不服結果就掐蛋！交警痛到翻滾暈厥 網冒汗：光看就痛

不服結果就掐蛋！交警痛到翻滾暈厥 網冒汗：光看就痛(圖翻攝自youtube/心声TV)

友善列印
/綜合報導
不服結果就掐蛋！交警痛到翻滾暈厥 網冒汗：光看就痛(影片來源youtube/心声TV)

男性的睪丸若是被捏，肯定會痛得受不了。大陸浙江省一名交通警察，日前處理一起轎車擦撞事故，期間因駕駛親友不滿處理方式，竟與員警發生爭執，甚至出手狠抓對方的蛋蛋，當場讓員警痛的在地上翻滾，最後還因此昏厥過去，而影片曝光後，許多男性網友都為他捏了一把冷汗。

事件發生於8日上午10點左右，交警與3名義警到車禍現場處理事故，根據現場狀況判斷是轎車先起步，才會與貨車造成擦撞事故，認為韓姓轎車駕駛需負車禍的全部責任，而對於這個結果，韓姓駕駛的親友感到相當不滿，便找員警理論更發生肢體衝突。

駕駛的岳父王姓男子還多次將交警推倒，義警見狀趕緊上前壓制，但王男遭壓制後，竟還動手掐交警的蛋蛋，讓員警痛得面目猙獰的倒在地上，期間不斷的翻滾、敲擊地面，最後甚至痛到暈厥過去，而在一旁的員警與民眾則不知如何是好，王男最後依涉嫌妨礙公務罪遭刑事拘留。

不少網友氣得表示「警察手段不高明，這個人控制不住，建議以後警察採取果斷措施」、「看著都心疼，怎麼下手這麼歹毒呢！」、「這已經是襲警了吧！」、「隔著屏幕就感覺好痛」、「交警疼的不行了，這轎車裡的人估計平時也是個見不得人的人，不伏法還搞這麼卑劣的手段，無視國家法律，以後說不定還做出什麼危害國家安全的事」。

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