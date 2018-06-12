響應限塑買玻璃吸管！他回家反遭媽狂揍 理由網笑歪

2018年06月12日 11:10 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

為了響應愛地球做環保，環保署預告2019年將限制店家，提供一次性塑膠吸管給顧客使用，甚至還說出用湯匙喝珍奶的提議，引發網友討論，有人也提出可自備不鏽鋼吸管吸管，但也被指因難清理，裡面常積厚厚一層垢，憂心衛生等問題。最近就有一名網友選擇買玻璃吸管，沒想到買回家後卻反被媽媽揍，而真相讓網友全笑歪。

一名網友在《爆廢公社》透露，最近為了響應環保政策，因此特地去買了玻璃吸管，沒想到回家後，母親見狀就對他狂打，原PO當下相當不解，連忙問「為什麼打我？」，豈料母親竟哭著回「你為何要吸毒？」，讓該名男網友哭笑不得，崩潰的表示「用玻璃吸管像在吸毒嗎？不鏽鋼吸管比較好嗎？」。

網友分享生小插曲，讓許多網友都笑翻(圖翻攝自/爆料公社)

許多網友笑翻的表示「你老母是過來人，一眼就想到那邊去了」、「所以你用鼻子喝飲料喔…」、「用竹輪會不會比較好」、「我考慮用蛋捲來吸珍珠奶茶比較安全」。還有人提供建議「我也用照片中這種像玻璃的材質，這種有沒有洗乾淨比較容易看得到」、「我也用玻璃吸管！至少看的到裡面有沒有髒，只是吸不到珍珠」、「我買不鏽鋼吸管，使用完一定用吸管刷刷洗乾淨，而且我常沒拿好掉地上，如果是玻璃的容易破」。

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