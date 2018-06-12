豐富蛋白質！男子吃玉米吸出「一條生命」 網驚呆：證明沒農藥？

2018年06月12日 14:34 邱柏玟

每個人吃東西都有不同的習慣，比如說吃玉米有人會吸一吸中間的芯，只為了將湯汁吸乾淨。最近有一名男子分享自己吃玉米的悲劇，他習慣吃玉米前會先吸一下玉米芯的湯汁，沒想到居然吸出一條白蟲，但他也樂觀地表示，「應該無農藥」。

11日晚上一名男網友在臉書社團發文，說到自己吃玉米有一個習慣，會先吸一下玉米芯的湯汁，但當天他正要享用一支煮熟的玉米，沒想到他意外吸出一隻被煮熟的小白蟲，而且是在他把湯汁吞下肚後才發現。

原PO表示他吸出一隻被煮熟的白蟲，而且已經將湯汁吞下。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

許多網友看到玉米芯出現的小白蟲也嚇壞，紛紛直呼「覺得以後再也不能愉快地吃玉米了」、「這就是我不敢啃玉米的原因」、「我不敢吃玉米了」、「為什麼要讓我對我最愛的玉米產生陰影」；也有不少人笑說，「證明農藥噴得不重」、「吃玉米送高蛋白」、「這蟲肯定很甜！吃玉米長大的」。

有些不喜歡吸玉米芯的人也跳出來表示，「跟我小時候發生的一模一樣，心裡有陰影，從此不敢再吸」、「玉米本來就很多蟲，而且都在比肥的」、「無法接受，如果玉米前面有洞的絕對不買」、「蟲真的都在玉米芯裡我上次挑玉米要撥開就有一隻超肥大的蟲從玉米粒中爬出來，嚇死人的大隻」。