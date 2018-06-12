豐富蛋白質！男子吃玉米吸出「一條生命」 網驚呆：證明沒農藥？

豐富蛋白質！男子吃玉米吸出「一條生命」 網驚呆：證明沒農藥？(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

友善列印

每個人吃東西都有不同的習慣，比如說吃玉米有人會吸一吸中間的芯，只為了將湯汁吸乾淨。最近有一名男子分享自己吃玉米的悲劇，他習慣吃玉米前會先吸一下玉米芯的湯汁，沒想到居然吸出一條白蟲，但他也樂觀地表示，「應該無農藥」。

11日晚上一名男網友在臉書社團發文，說到自己吃玉米有一個習慣，會先吸一下玉米芯的湯汁，但當天他正要享用一支煮熟的玉米，沒想到他意外吸出一隻被煮熟的小白蟲，而且是在他把湯汁吞下肚後才發現。

原PO表示他吸出一隻被煮熟的白蟲，而且已經將湯汁吞下。 原PO表示他吸出一隻被煮熟的白蟲，而且已經將湯汁吞下。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

許多網友看到玉米芯出現的小白蟲也嚇壞，紛紛直呼「覺得以後再也不能愉快地吃玉米了」、「這就是我不敢啃玉米的原因」、「我不敢吃玉米了」、「為什麼要讓我對我最愛的玉米產生陰影」；也有不少人笑說，「證明農藥噴得不重」、「吃玉米送高蛋白」、「這蟲肯定很甜！吃玉米長大的」。

有些不喜歡吸玉米芯的人也跳出來表示，「跟我小時候發生的一模一樣，心裡有陰影，從此不敢再吸」、「玉米本來就很多蟲，而且都在比肥的」、「無法接受，如果玉米前面有洞的絕對不買」、「蟲真的都在玉米芯裡我上次挑玉米要撥開就有一隻超肥大的蟲從玉米粒中爬出來，嚇死人的大隻」。

「好想開賓士！」40歲男名下... 18年前神機！他在房間挖出「...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。