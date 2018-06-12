150個累！高中妹寫出真心話 老師逼重寫竟害她走上絕路

2018年06月12日 15:46 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

許多人在學生時期都有參加過學校舉辦的校外教學活動，有些人覺得有趣好玩，也有些人不喜歡。最近大陸安徽有一名16歲的程姓女高中生，在參加學校的遠足活動後，在心得感想寫下「150個累」，竟被老師要脅如果不重寫就要懲處；沒想到卻害程女服藥自殺，讓家屬相當痛心。

綜合陸媒報導，事發在安徽安慶市潛山縣，程女就讀當地一所高中，她的母親表示學校在5月27日舉辦遠足活動，全程長達10.5個小時，學生都得步行30公里，因此事後程女寫感想時，說出真心話，在作文內寫了150個「累」字，也提到活動提供的飯吃不好吃。

程女的真心話卻被班導師糾正，不准她這樣寫，堅持要她重寫，甚至將程女的母親約到學校，認為她的態度不佳、思想有問題，還威脅「如果不改作文就上報到政教處進行處分」。

事後程女被家屬發現在家服用暈車藥自殺，她的母親也認定女兒是被班導師的話逼得走上絕路，氣得向學校追究責任；豈料，學校校長對此表示，學生自殺令他們痛心，但班導師教學方式「合乎規定」，所以並不願意承擔責任，而強調家長若堅持，那就只好循法律途徑解決這起憾事。

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