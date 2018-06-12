蟲蟲危機？愛車爬滿成千上萬螞蟻 內行人卻說：你賺翻了！

2018年06月12日 21:05 邱柏玟

一到夏天蚊蟲就會越來越多，讓民眾生活上增添許多不便。最近有一名男網友在臉書上抱怨，自己的愛車上爬滿數不清的螞蟻，連用水沖都沖不掉，讓她相當苦惱；大票網友看到原PO的車子，都紛紛留言表示「看了不舒服」，但有內行的人卻跳出來說「你賺翻了」。

11日晚間一名男網友在臉書社團發文，放上一張自己心愛的白色賓士車照片，並表示「蟲蟲危機…… 沖水也沖不掉……」；原來仔細一看，畫面中的賓士車引擎蓋上有大量的不明生物爬行，疑似是螞蟻或是白蟻，讓原PO相當苦惱。

大票網友看到成千上萬的螞蟻照，紛紛感到頭皮發麻，「光看都覺得噁心」、「這是什麼蟲啊？太恐怖了啦！」、「看了全身起雞皮疙瘩」、「密集恐懼症」、「我大概會崩潰」、「我比較好奇你開去哪裡才有這樣的成果…」；還有些網友開玩笑，「車沒用了59(元)收」、「這台車修不好了500元收」。

有許多網友被成千上萬的螞蟻驚呆，但有內行人卻說原PO賺翻了。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

不過，有內行人跳出來表示，「是螞蟻嗎？是的話你賺翻了」，馬上也有其他人附和，「真的，很多人不懂」，結果勾起許多網友好奇，其中一名內行人就解釋，「現在是螞蟻的婚飛季節，蟻后會出來交配，如果抓到蟻后可以飼養，有的可以賣上百，抓到稀有品種的甚至可以賣上千」。

原PO看到內行網友的解釋，也不禁好奇地問怎麼分辨哪隻是蟻后，而講解螞蟻婚飛季節的人馬上替他解惑，「蟻后特點，頭大胸大屁股大」；但該名網友也補充，「但這聚集那麼多的，基本上都不值錢」。