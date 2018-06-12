比薩斜塔遇到強震不會倒？專家：鬆軟土壤是關鍵

比薩斜塔遇到強震不會倒？專家：鬆軟土壤是關鍵（shutterstock）

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義大利知名景點比薩斜塔，在距今700多年前的一場地震之後傾斜至今，期間雖然經歷了無數次強烈地震都，但都沒有倒下，科學家一直難以解釋其現象，不過近日有科學團隊研究指出，原來比薩斜塔不會倒的原因，竟然和當初造成他傾斜的鬆軟土壤有著巨大關係，可以說是因禍得福的最佳代表。

綜合外媒報導，羅馬第三大學（Roma Tre University）的建築學教授努提（Camillo Nuti）日前和其他16名專家一起組成研究團隊，並且從地震學、地質學以及比薩斜塔的結構等因素來分析，並且指出比薩斜塔能屹立不搖的原因，在於斜塔的高度、傾斜度以及塔底的軟土之間有著驚人的「動態土壤-結構互動」（dynamic soil-structure interaction，DSSI）現象有關。

據了解，在比薩斜塔在1280年經歷了一場大地震之後，塔身就往土質相對鬆軟的方向傾斜，在天時地利人和的因素之下，使得斜塔成為了知名的觀光景點，而根據最新的研究指出，塔底的軟土層不只是造成塔身傾斜的成因，更成為了保持整座塔在經歷地震時不會被強震給震倒的關鍵因素。

參與研究的布里斯托爾大學（University of Bristol）工程學教授馬隆納基斯（George Mylonakis）指出，當地震發生時若是建築物本身的共振頻率和地震頻率相近，就會觸發共振效應並加劇建築物的搖晃程度。

由於比薩斜塔塔底的土質鬆軟，而塔身的主要材料為大理石，建築結構則相對堅硬，在柔軟與堅硬兩者之間的巧妙配合之下，感變了斜塔本身的共振頻率，才會使地震時所發生的搖晃程度明顯降低，而相關的研究成果，將會於6月在希臘舉行的「歐洲地震工程研討會」上正式發表。

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