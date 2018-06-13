下藥迷昏女模當性奴賣 男遭重判16年9個月

希爾伯因為綁架艾琳遭到判刑16年9個月（資料照，翻攝太陽報／IG）

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英國一位20歲的女模艾琳（Chloe Ayling），去年8月報警聲稱自己在義大利米蘭遭到綁架並且下藥性侵，還被放到暗網（Dark Web）上當性奴拍賣，此案曝光後引起軒然大波，隨後涉案的30歲波蘭籍男子希爾伯（Luckas Herba）也被警方逮捕並且於近日在米蘭的法庭受審，近日判決結果出爐，希爾伯遭到重判16年9個月，而他的律師則強調將會上訴到底。

根據相關案情指出，希爾伯透過艾琳的經紀人邀請她到法國巴黎參與一個攝影工作，但因為當時巴黎被恐攻疑雲給壟罩，工作因此取消，隨後希爾伯又再度於7月底安排艾琳到義大利米蘭參加另一個攝影工作。沒想到在艾琳抵達米蘭後，就遭到希爾伯下藥迷昏並且監禁在郊區的一處農舍內。

艾琳指出，希爾伯自稱是一名羅馬尼亞犯罪組織的成員，並且向艾琳勒索30萬歐元的贖金，如果付不出錢來就會將她放上暗網當性奴拍賣，但希爾伯後來發現她育有一女才將她釋放，艾琳獲釋後也立刻報警處理。在案件調查過程中，希爾伯多次修改供詞，雖然他一開始承認自己有參與人口販賣，但後來又改口稱他和艾琳是情侶關係，指出本案是為了提高女方知名度的自導自演，企圖混淆警方辦案。

本案於本週一在義大利的法院宣判，希爾伯因為綁架和涉及人口販賣，因此遭到重判16年9個月。對此，艾琳的透過律師表示將會進一步對希爾伯提出金錢上的賠償，而希爾伯的律師則表示對結果感到失望，並強調在艾琳被監禁的過程中毫髮無傷，法官應該要考量到這點來從輕發落，因此將會上訴到底。

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